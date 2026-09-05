LIVESTREAM: Anspruchsvolle E-Bike-WM für Jedermann

Uphill- und Downhillpassagen, rund 50 Kilometer Streckenlänge und bis zu 1500 Höhenmeter – die E-Bike-WM in Ischgl hat auch heuer wieder ein technisch anspruchsvolles Streckenprofil zu bieten. Ab 8.55 Uhr zeigen wir die Weltmeisterschaft live auf krone.tv oder im Stream (unten im Video).