Herbst bringt Ende der politischen Eintagsfliegen

Beileibe nicht alle Ideen, die vorgetragen wurden, sind schlecht. Ein paar sind sogar so gut, dass sie schon jemand anderer hatte. Aber jetzt beginnt der Herbst, das Regierungsprogramm wird hervorgekramt und die tollkühnen Ideen werden mit der jeweiligen Ideologie abgeglichen. Es zeigen sich geringe Schnittmengen.