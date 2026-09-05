Jetzt kommt in ganz Österreich Wetterumschwung

Der Samstag beginnt in Österreich vielerorts noch freundlich, im Laufe des Tages kippt das Wetter aber zunehmend. Vor allem im Süden und Südosten zeigt sich zunächst die Sonne, während im Westen und Norden bereits mehr Wolken aufziehen. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr deutlich an.
In Kärnten, der Steiermark und im Burgenland startet der Tag vielfach sonnig. Auch sonst gibt es zunächst noch sonnige Phasen. Von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis ins nördliche Alpenvorland ziehen allerdings bereits dichtere Wolken durch. Erste Schauer sind möglich. Die Temperaturen liegen am Morgen meist zwischen etwa 10 und 17 Grad.
Ab Mittag bilden sich vor allem im Bergland vermehrt Quellwolken und Schauer. Auch Gewitter sind möglich. Im Süden und Südosten hält sich die Sonne zunächst noch länger, ehe auch dort die Schauer- und Gewitterneigung zunimmt.
Starkregen, Hagel, stürmische Böen
Am Nachmittag präsentiert sich das Wetter schließlich verbreitet wechselhaft. Örtlich können die Gewitter kräftig ausfallen und mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen einhergehen. Die Höchstwerte reichen von rund 20 Grad im Westen und Norden bis zu 28 Grad im Süden und Südosten.
Am Abend ziehen vor allem im Osten und Südosten noch einzelne Schauer und Gewitter durch. Im Westen und Norden beruhigt sich das Wetter allmählich.
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