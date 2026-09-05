Jetzt kommt in ganz Österreich Wetterumschwung

In Kärnten, der Steiermark und im Burgenland startet der Tag vielfach sonnig. Auch sonst gibt es zunächst noch sonnige Phasen. Von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis ins nördliche Alpenvorland ziehen allerdings bereits dichtere Wolken durch. Erste Schauer sind möglich. Die Temperaturen liegen am Morgen meist zwischen etwa 10 und 17 Grad.