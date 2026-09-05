Schalke gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Zweiter Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga. Miron Muslić gegen Vincent Kompany oder Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Wir berichten live ab 18.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der zweite von 34 Stopps auf dem Weg zur vermeintlich sicheren Titelverteidigung führt den FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr) zu Aufsteiger Schalke 04 von Trainer Miron Muslic. Der Tiroler musste zum Auftakt mit den Knappen eine 0:3-Niederlage in Augsburg hinnehmen, verspürt beim Heimdebüt im Oberhaus aber schon ein Kribbeln. „Sie sind die beste Mannschaft, dem müssen wir uns stellen, aber wir verspüren große Lust auf dieses Spiel“, betonte der 43-Jährige.
Die Bayern um ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer sind haushoher Favorit, seit 67 Runden grüßen sie ununterbrochen von der Tabellenspitze und fertigten zum Auftakt den VfB Stuttgart mit 5:1 ab. „Sie bilden eine kompakte Einheit, die viele Weltklasse-Spieler in sich vereint, die aber auch als Team geschlossen agieren. Die Gier, die sie mittlerweile entwickelt haben, beeindruckt mich“, sagt Muslic. „Aber wie jede andere Mannschaft haben auch sie Momente, in denen sie was zulassen.“ Welche Rolle die Österreicher in Diensten von Schalke, Maximilian Wöber, Dejan Ljubicic und Junior Adamu, spielen werden, bleibt abzuwarten. Letztere beide standen in der Vorwoche in der Startelf.
Einer, der jedenfalls nichts zulassen will, ist Bayern-Goalie Manuel Neuer. Sein 600. Pflichtspiel für die Bayern ist für den 40-Jährigen der vermutliche letzte Auftritt dort, wo seine Karriere begann. In Gelsenkirchen kam Neuer zur Welt und legte mit fünf Jahren in der Knappenschmiede mit dem Vereinsfußball los. 2006 wurde er Profi, als Schalke am 4. Dezember 2010 seinen letzten Bundesligasieg gegen die Münchner bejubelte (2:0), war Felix Magath noch Trainer – und Neuer stand im Tor. Nun sprach er sogar von „einem Traum, gerade im Hinblick, dass es wahrscheinlich auch meine letzte Saison sein kann“.
Musiala könnte in Kader zurückkehren
Pfiffe der königsblauen Fans scheinen ihm auch 15 Jahre nach seinem Millionen-Wechsel von Schalke zu Bayern gewiss, an der Ausgangslage ändert sich nichts. Auch wenn Bayern-Coach Vincent Kompany mahnte: „Es geht bei null los.“ Jamal Musiala könnte dabei erstmals nach seinen zwei Zusammenbrüchen in Testpartien während der Saison-Vorbereitung wieder zum Kader gehören. Der 23-Jährige ist an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt, die zu sogenannten „Absencen“ führen kann. Aktuell sei Musiala nach einer erneuten Anpassung der Medikation in den Trainingseinheiten anfallsfrei, berichtete Kompany. „Für ihn geht es wieder bergauf.“
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