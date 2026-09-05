Schalke gegen Bayern ab 18.30 Uhr LIVE

Einer, der jedenfalls nichts zulassen will, ist Bayern-Goalie Manuel Neuer. Sein 600. Pflichtspiel für die Bayern ist für den 40-Jährigen der vermutliche letzte Auftritt dort, wo seine Karriere begann. In Gelsenkirchen kam Neuer zur Welt und legte mit fünf Jahren in der Knappenschmiede mit dem Vereinsfußball los. 2006 wurde er Profi, als Schalke am 4. Dezember 2010 seinen letzten Bundesligasieg gegen die Münchner bejubelte (2:0), war Felix Magath noch Trainer – und Neuer stand im Tor. Nun sprach er sogar von „einem Traum, gerade im Hinblick, dass es wahrscheinlich auch meine letzte Saison sein kann“.