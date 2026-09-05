Arthur Brown: „God Of Hellfire“ noch immer kreativ

Von Legenden zu Legenden

Bei dieser Rückschau geht fast unter, dass Brown selbst von Größen der Musik inspiriert war und mit denen auch persönliche Erfahrungen machte, wie er der „Krone“ im entspannten Gespräch erzählt: „Ich habe mit dem großen John Lee Hooker beim Miami Pop Festival gesungen, das von Frank Zappa kuratiert war. Er kam natürlich auch auf die Bühne, so haben wir alle drei miteinander gejammt. Ich habe mir für meine Musik schon immer Dinge von diesen beiden ausgeborgt, mich inspirieren lassen. Musik ist ein nie versiegender Quell der Weitergabe. Man nimmt von allem etwas mit, das vor einem da war und macht etwas Eigenes daraus. Nichts anderes habe ich damals gemacht. Man kann das Rad nicht komplett neu erfinden. Man muss sich Gegebenes zu eigen machen. Seine Seele und sein Herzblut reinstecken. Dann kreiert man etwas Spezielles.“