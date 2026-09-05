Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Album & Interview

Arthur Brown: „God Of Hellfire“ noch immer kreativ

Musik
05.09.2026 06:00
Mit stolzen 84 Jahren blickt der britische Musiker und vielfache Pionier interessiert in die ...
Mit stolzen 84 Jahren blickt der britische Musiker und vielfache Pionier interessiert in die Zukunft. Sein neues Album nennt sich „Nature“.(Bild: Harvey Waller)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Er trug als erster Musiker Gesichtsbemalung, verwendete wahrscheinlich als erster einen Drumcomputer und schrieb 1968 mit seiner Single „Fire“ als „God Of Hellfire“ Musikgeschichte. Heute ist der britische Rockpionier Arthur Brown 84 und so aktiv wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wie es dazu kam, was sein neues Album „Nature“ aussagt und wie er alle Ups and Downs in seiner Karriere meisterte, erzählt er uns im großen „Krone“-Talk.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

Was heute wahrscheinlich nur ein Schmunzeln hervorruft und als skurril belächelt wird, hat 1967 noch nachhaltig verstört. Der Brite Arthur Brown, von diversen Theaterausbildungen in der Welt der Theatralik firm, setzte sich auf sein bemaltes Gesicht einen mit Methanol getränkten Helm, der im Laufe der Show angezündet wurde. Später sollte er im Zuge seiner Performance auch nackt auf der Bühne tanzen und für staunende Gesichter sorgen. Das Debütalbum „The Crazy World Of Arthur Brown“ mit der britischen Nummer-eins-Single „Fire“ wurde 1968 flächendeckend zum kommerziellen Erfolg und machte den schrägen Künstler über Nacht zum Star. Vor allem die schwarzweiße Gesichtsbemalung war davon noch nie dagewesen. Brown inspirierte damit unterschiedliche spätere Superstars wie Alice Cooper, KISS, King Diamond oder die gesamte zweite Black-Metal-Welle aus Norwegen in den 90er-Jahren.

Von Legenden zu Legenden
Bei dieser Rückschau geht fast unter, dass Brown selbst von Größen der Musik inspiriert war und mit denen auch persönliche Erfahrungen machte, wie er der „Krone“ im entspannten Gespräch erzählt: „Ich habe mit dem großen John Lee Hooker beim Miami Pop Festival gesungen, das von Frank Zappa kuratiert war. Er kam natürlich auch auf die Bühne, so haben wir alle drei miteinander gejammt. Ich habe mir für meine Musik schon immer Dinge von diesen beiden ausgeborgt, mich inspirieren lassen. Musik ist ein nie versiegender Quell der Weitergabe. Man nimmt von allem etwas mit, das vor einem da war und macht etwas Eigenes daraus. Nichts anderes habe ich damals gemacht. Man kann das Rad nicht komplett neu erfinden. Man muss sich Gegebenes zu eigen machen. Seine Seele und sein Herzblut reinstecken. Dann kreiert man etwas Spezielles.“

Trotz dessen, dass er auf Festivals mit Zappa, The Who, Jimi Hendrix oder Joe Cocker auftrat, bliebt dem theatralischen Musiker der große Erfolg nach „Fire“ stets verwehrt. In den 70ern veröffentlichte er drei Alben unter dem Banner Arthur Brown’s Kingdom Come und erschuf auf dem Drittwerk „Journey“ eine weitere Pionierleistung – es war angeblich das erste Album überhaupt, auf dem ein Drumcomputer zu hören ist. Kooperationen mit Klaus Schulze und Tangerine Dream folgten, auf zwei Alben des legendären Alan Parsons Project übernahm er den Gesang, aber seine Karriere kam nicht ins Rollen. Durch die 80er-Jahre half ihm niemand Geringerer als Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson. Der war ebenfalls nachhaltig von Brown inspiriert, passte ihn bei englischen Konzerten in den späten 70er-Jahren als Fan ab, um ihn kennenzulernen. Als Maiden zu Top-Stars wurden und Brown in Vergessenheit geriet, holte ihn Dickinson zu Iron Maidens Plattenfirma. „Wir beide lieben die englische Poesie, das Theater und die düstere Bildsprache“, so Brown, „er hat mir damals sehr geholfen.“

Würdiges Vermächtnis hinterlassen
Von einem auf der Bühne erlittenen Schlaganfall 1994 erholte sich der Künstler nur mühsam. 1997 produzierte er mit der deutschen Industrial-Band Die Krupps eine Neuauflage von „Fire“ und in den 2000ern-Jahren hielt er sich mit partiellen Auftritten mit Hawkwind und durch seinen Legendenstatus aufrecht. Eine einschneidende Veränderung bzw. der Beginn des bis heute andauernden Revivals war aber die berufliche wie private Zusammenkunft mit Claire Waller. Sie weicht Brown seither nicht mehr von der Seite und hat sein Image an den Zeitgeist angepasst. „Arthur wollte seinen Enkeln ein würdiges Vermächtnis hinterlassen. Auch in puncto Bühnenshow und Performance“, erinnert sie sich mit der „Krone“, „wir haben offen darüber gesprochen, wie wir sein finales Karrierekapitel gestalten sollten.“ Brown, der in den 60ern den bis heute gültigen Spitznamen „The God Of Hellfire“ bekam, transferierte sein Vermächtnis von früher ins Jetzt.

„Wir haben seine Klassiker mit den Interessen und Liedern der Gegenwart verknüpft“, führt sie weiter aus, „obwohl er von der Welt gemeinhin als One-Hit-Wonder gesehen wird, erfreuen sich die Menschen über seine Auftritte. Wir haben die Stärken von damals mit neuen Masken und Effekten von heute verknüpft und geben so eine aktuelle Version von ihm in die Öffentlichkeit.“ Eine Arthur Brown-Show lebt von Effekten, Dramatik, Theatralik und Spiritualität. Die ist nicht zuletzt ein wichtiger Baustein seines brandneuen Albums „Nature“, das er mit Gitarrist und Songwriter Dan Smith zusammengestellt hat. Der private Rückzug von Amerika in seine alte Heimat England hat die Originalität seiner Musik nur verstärkt. Das Album ist eine Zusammenfassung und Reflexion aus Browns Leben und Beobachtungen im spirituellen, kreativen und naturbelassenen Bereich. Nicht zuletzt werden die großen philosophischen Fragen des Seins aufgeworfen und analysiert.

Von Konventionen befreien
Man hört dabei den Wind auf den Straßen, das Rauschen der Bäche, Schritte und das Fließen des an seinem Daheim in North Yorkshire angrenzenden Flusses. „Es auch eine Reise ins Innere“, so Brown selbst über das Werk, „auf sich zu hören, dem Bauchgefühl zu vertrauen und sich nicht von politischen Akteuren blenden zu lassen sind wichtige Punkte in den Liedern. Manchmal muss man über das Menschliche hinausgehen. Die Dinge der Welt aus einer anderen Sphäre heraus betrachten und neugierig bleiben auf das, was kommt.“ Sein musikalischer Arrangeur Smith versucht die Agenda von „Nature“ genauer zu beschreiben: „Es geht darum, sich von allen Konventionen zu befreien, um Musik zu erschaffen. Die vier Elemente zu repräsentieren und zu ehren, aber es geht auch darum, Spaß im Leben zu haben und das Leben von seinen positiven Seiten zu sehen.“

All das ergibt mit „Nature“ und darüber hinaus auf den Bühnen dieser Welt ein Gesamtprodukt, dass den 84-Jährigen im Karrierewinter so motiviert und erfreut wie selten zuvor zeigt. Der „God Of Hellfire“ mag viel von seiner schon damals fälschlich zugeschriebenen Schreckenskraft verloren haben, ein Erlebnis sind seine Auftritte noch immer. Österreich-Termin ist vorerst leider keiner geplant, eine Reise irgendwohin nach Europa zahlt sich für den prägenden Kultmusiker aber immer aus.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Musik
05.09.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
115.989 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
98.866 mal gelesen
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
88.503 mal gelesen
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1397 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1344 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1278 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Musik
Album & Interview
Arthur Brown: „God Of Hellfire“ noch immer kreativ
Eine Lebensrückschau
Freddie Mercury: Eine Legende wäre heute 80
Rätsel um Festival
Beatpatrol: Fans vertröstet, Künstler reisten ab
„An meiner Seite“
Helene Fischer veröffentlicht neue Single
Live im Steinbruch
Rainhard Fendrich: Langsam naht das Grande Finale
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf