Mann drang in Wohnung ein, erschlug die junge Frau

Fassungslosigkeit und Trauer herrschen in Graz, nachdem in der Innenstadt-Wohnung in bester Lage eine 24-jährige Frau getötet wurde. Wie berichtet, rückte die Polizei nach einem Notruf um die Mittagszeit zu einem „offensichtlichen Gewaltdelikt“ aus. Im Stiegenhaus des Wohn- und Bürogebäudes am Bischofplatz trafen Polizisten auf den Tatverdächtigen (23) und nahmen ihn fest. Laut Augenzeugen soll der Mann dabei blutüberströmt gewesen sein.