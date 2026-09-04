Erschöpft, orientierungslos: „Heli-Taxi“ gerufen

Zum ersten Einsatz kam es gegen 16.20 Uhr. Im Bereich des Kaunergrats in St. Leonhard im Pitztal hatte ein 36-Jähriger aus Deutschland den Notruf gewählt, weil er sich selbst nicht mehr zu helfen wusste. „Der Melder konnte seinen genauen Standort nicht angeben und teilte lediglich mit, dass er von der Tiefentalalm ausgehend seit vier Stunden weitergewandert sei“, schildern die Ermittler der Polizei.