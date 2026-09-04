Kendall Jenner feiert glamouröses Venedig-Debüt

Wow, was für ein Debüt! Kendall Jenner feierte am Donnerstagabend ihre große Red-Carpet-Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig. Und wählte dafür ein ganz besonderes Kleid.
Nach der glanzvollen Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig am Mittwochabend ging es am Donnerstag mit jeder Menge Glamour weiter. Hingucker des Abends war dieses Mal Supermodel Kendall Jenner, für die dieser Gang über den roten Teppich eine kleine Premiere war.
Vintage-Kleid aus den 90ern
Und ihr Debüt war im wahrsten Sinne des Wortes glänzend! Die 30-Jährige war nämlich in ein goldenes, mit Perlen besetztes Kleid von Giorgio Armani geschlüpft, das im Blitzlichtgewitter wunderschön schimmerte.
Das schmal geschnittene Designerdress, das sich perfekt um die Kurven der Kardashian-Halbschwester legte, stammt allerdings nicht aus der neuen Kollektion des Luxuslabels, sondern ist ein Vintage-Stück. Am Laufsteg gezeigt wurde es erstmals in dem Jahr, als Kendall geboren wurde – im Herbst 1995. Für das Topmodel ist es also ein Outfit mit besonderer Bedeutung.
Zu dem mit floralem Muster besticktem Kleid kombinierte Jenner schließlich Diamantohrringe von Briony Raymond und nudefarbige High Heels von Aquazzura.
Auch bei ihrem Hairstyle blieb das Topmodel ganz dem 90er-Jahre-Stil treu. Ihre dunkle Mähne trug sie nämlich glatt geföhnt und mit einem Zick-Zack-Scheitel – DIE damalige Trendfrisur.
Werbegesicht für Armani
Dass Kendall Jenner in Venedig in einem Look von Armani über den roten Teppich schweben durfte, ist übrigens kein Zufall. Die Model-Schönheit ist nämlich seit Kurzem das Testimonial für den Duft Power of You von Emporio Armani.
„Ich liebe es, mit Armani zu arbeiten“, schwärmte Kendall vor ihrem Auftritt im Gespräch mit der „Vogue“. „Sie sind so süß und alles ist einfach ein Spaß und ganz einfach.“
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