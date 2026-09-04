Kendall Jenner feiert glamouröses Venedig-Debüt

Das schmal geschnittene Designerdress, das sich perfekt um die Kurven der Kardashian-Halbschwester legte, stammt allerdings nicht aus der neuen Kollektion des Luxuslabels, sondern ist ein Vintage-Stück. Am Laufsteg gezeigt wurde es erstmals in dem Jahr, als Kendall geboren wurde – im Herbst 1995. Für das Topmodel ist es also ein Outfit mit besonderer Bedeutung.