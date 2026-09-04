Graz in Finanznot: Im Rathaus regiert Unsicherheit

Die Gemeindeaufsicht des Landes (Abteilung 7) beurteilt die Situation unaufgeregt. In allen Gemeinden steigen die Ausgaben stärker als die Einnahmen, sie müssen derzeit sparen und kürzen bei Förderungen, so Leiter Wolfgang Wlattnig zur „Krone“. In einer großen Stadt wie Graz ist die Aufgabe nochmals fordernder. Man sei aber in einem guten Austausch mit Graz, der dortige Finanzdirektor Johannes Müller will eine strikte Budgetführung. Auf Wunsch der Landesregierung wird man sich die Situation jetzt nochmals im Detail ansehen.