BASF verklagt Apple wegen Patentverletzung

Apple habe die patentierte Technologie von BASF bei der Einführung der Gesichtserkennung Face ID im Jahr 2017 mit dem iPhone X nicht eingesetzt. Inzwischen werde sie jedoch in zahlreichen Produkten wie dem iPhone 15, 16 und 17 sowie dem iPad Pro verwendet. Apple habe gewusst oder hätte wissen müssen, dass dies sieben Patente von trinamiX verletze und „erheblichen und irreparablen Schaden“ verursache.