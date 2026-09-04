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Mayer verliert 5 Tage

„Mühsam“: Zoll-Ärger für Österreichs Ski-Asse

Ski Alpin
04.09.2026 07:57
Marko Pfeifer
Marko Pfeifer(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Zoll-Probleme erschweren das Trainingslager der ÖSV-Asse in Südamerika. Besonders mühsam erwischte es die Truppe von Matthias Mayer ...

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„Mühsam, organisatorisch echt herausfordernd“, erzählt Marko Pfeifer. Womit der Cheftrainer nicht die Bedingungen in Südamerika meint, denn die sind „schön, winterlich und stabil“. Sondern die Probleme beim Transport – so blieben heuer viele Stücke am Zoll hängen, warteten die ÖSV-Trosse teils tagelang auf Teile des 17 Tonnen umfassenden Materials aus Torstangen, Skischuhen und weiterem Equipment. Was für Trainingsverzögerungen sorgte – am heftigsten erwischte es die Europacuptruppe um Trainer Matthias Mayer, die über fünf Tage verlor. „Auch ein Skidoo, den wir dringend brauchen, hängt noch fest – da laufen die Telefone heiß“, meint Pfeifer. Der vergangene Woche in Argentinien weilte, nun nach Chile flog. Und von seinen Abfahrern nur Positives zu berichten hat: „Der erste Block war richtig gut, die Burschen haben viele Kilometer gesammelt.“

Matthias Mayer
Matthias Mayer(Bild: Ski Austria)

Für die Slalom-Fahrer geht‘s nach Chile
Im Gegensatz zu den Slalom-Athleten, die – weil in Europa kein Schneetraining möglich ist, sogar die Schweizer Gletscher vorerst zu bleiben, – kurzfristig nach Chile reisen: Fabio Gstrein & Co. sind ab 12. September in El Colorado. „Das ist alternativlos“, so Pfeifer. Um für den WM-Winter gerüstet zu sein.

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