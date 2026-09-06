Dieser Mann hat ein Händchen für Transfers

Haris Tabakovic schießt die Gegnerschaft kurz und klein (acht Tore in acht Einsätzen), Abubakr Barry gibt im Mittelfeld den Takt vor und hat mit Bartosz Mazurek einen Youngster neben sich, der von Spiel zu Spiel besser wird. Hinten hält Neo-Abwehrchef Kevin Boma den Laden dicht und wird exzellent unterstützt von den Schienenspielern Dominik Schmid und Nikolas Veratschnig.