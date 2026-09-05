Der Heideboden träumt vom roten Cup-Wunder

Parndorf trifft morgen in der 2. Runde des ÖFB-Cups auf Bundesligist WAC. Die Vorbereitung auf die Kracher-Partie verlief für die Hafner-Truppe aber alles andere als vielversprechend. Die Heideboden-Kicker zwischen Ostliga-Alltag und organisatorischen Schwierigkeiten.
Für die Bundesligisten ist der Cup gegen Unterhausklubs oft eine Pflichtaufgabe – eine Hürde, bei der man fast nur verlieren kann. Für die Underdogs hingegen ist es das Spiel des Jahres. Ein Abend, bei dem einem Amateur-Kicker das Fußballerherz aufgeht. So auch in Parndorf, wenn es morgen um 17 Uhr (live auf ORF1) zum Kracher gegen den Wolfsberger AC kommt. „Die Vorfreude ist riesig. Jeder im Team fiebert seit Wochen darauf hin, sich gegen einen Bundesligisten zu messen“, weiß das Trainer-Urgestein Paul Hafner.
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