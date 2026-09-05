Der Heideboden träumt vom roten Cup-Wunder

Für die Bundesligisten ist der Cup gegen Unterhausklubs oft eine Pflichtaufgabe – eine Hürde, bei der man fast nur verlieren kann. Für die Underdogs hingegen ist es das Spiel des Jahres. Ein Abend, bei dem einem Amateur-Kicker das Fußballerherz aufgeht. So auch in Parndorf, wenn es morgen um 17 Uhr (live auf ORF1) zum Kracher gegen den Wolfsberger AC kommt. „Die Vorfreude ist riesig. Jeder im Team fiebert seit Wochen darauf hin, sich gegen einen Bundesligisten zu messen“, weiß das Trainer-Urgestein Paul Hafner.