Online-Gauner zog Opfer Tausende Euro aus Tasche

Auf einen Online-Betrüger fiel ein 38-jähriger Einheimischer aus Innsbruck herein. Er erhielt eine Nachricht, nachdem er eine Buchung für eine Nächtigung abgeschlossen hatte und wurde aufgefordert, mehrere Zahlungen durchzuführen und seine Daten anzugeben.
Der 38-Jährige wurde zwischen Juni und Anfang September zum Opfer eines Online-Betruges. Der Mann tätigte online eine Buchung für eine Nächtigung. Daraufhin trat ein bislang unbekannter Täter via Messengerdienst mit ihm in Kontakt.
Dieser forderte ihn auf, seine persönlichen Daten anzugeben. Zudem erfolgten Aufforderungen, Zahlungen durchzuführen. Der 38-Jährige kam dem nach. Nach weiteren Zahlungsaufforderungen bemerkte er den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.
Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Weitere Ermittlungen laufen.
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