Kulinarischer Schutzschild fürs Schnitzerl wirkt

Widerstand gegen Billig-Fleisch aus bedenklicher Produktion

Für heimische Bauern ist das in der Tat ein erfreulicher Happen. „Unsere Landwirte produzieren unter strengen Auflagen und müssen penibel auf Tierhaltung, Medikamente und Lebensmittelqualität achten. Da wäre es sauer aufgestoßen, wenn bei Importware plötzlich beide Augen zugedrückt würden“, so auch der rot-weiß-rote Bauernbundpräsident Georg Strasser, der im Zuge der hitzigen Debatte um das Freihandelsabkommen Mercosur mit Südamerika gemeinsam mit Agrarminister Norbert Totschnig und EU-Mandatar Alexander Bernhuber, bekanntlich Mostviertler Rinderbauer, verbissen Widerstand gegen den Pakt geleistet hatte.