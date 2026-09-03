Obduktion bestätigt Verdacht auf Fremdverschulden

Viele Fragen offen

Es bleiben aber viele Fragen offen. Wann genau die 53-Jährige gestorben ist, ob der Fundort auch der Tatort war oder wo und wie oft die Frau gestochen wurde, will die Anklagebehörde aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten. Ebenfalls offen bleibt, ob eine mögliche Tatwaffe gefunden wurde bzw. ob es bereits Verdächtige gibt.