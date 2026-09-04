Haben etwa Sie dieses Diamantcollier entwendet?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Diesmal geht es um das unsagbar wertvolle Schmuckstück, dass jüngst dem Wiener MAK abhanden gekommen ist.
Schon wieder ist ein wertvolles Ausstellungsstück aus einem österreichischen Museum spurlos verschwunden! War an der Möglichkeit einer solchen Untat im Falle von Cellinis Salzfass „Saliera“ vor zwanzig Jahren außer dem Täter auch noch die berühmte österreichische Schlampigkeit schuld (der Dieb konnte nachts bequem über ein bereitgestelltes Baugerüst einsteigen und sich am Millionenwert bedienen), so gingen die Diebe beim berühmten Collier von Van Cleef & Arpels diesmal mit brachialer Dreistigkeit vor, sodass die Vorwürfe an die Aussteller bezüglich mangelnder Sicherheit nur halbherzig ausfielen.
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