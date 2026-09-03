Lkw-Maut: Die Wirtschaft zählt jetzt selbst nach

Große Hoffnung setzt Spartenobmann Hans Dieter Buchinger nicht in den Termin. Dass das Land bei der Maut noch einmal zurückrudert, hält er angesichts der bereits weit gediehenen Pläne für wenig wahrscheinlich. Sollte das Land an der Maut festhalten, werde der Widerstand laut Wirtschaft weitergehen.

Ostregion warnt vor neuer Kostenlawine durch Burgenlands Maut

Unterstützung kommt mittlerweile aus der gesamten Ostregion. Die Transporteure-Vertreter aus Wien und Niederösterreich lehnen die Maut ebenfalls ab. Ihre Befürchtung: Zusätzliche Kosten würden entlang der Lieferkette weitergegeben und am Ende auch die Konsumenten treffen.