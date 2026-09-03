Sportwelt trauert: Abschied von Fußballlegende

Große Trauer um Karl Philipp, der bis 1980 beim GAK spielte und später als Trainer tätig war. Er ist im 77. Lebensjahr unerwartet verstorben, am Freitag wird er zur letzten Ruhe geleitet.
Seine Laufbahn begann Anfang der 1960er-Jahre beim SV Hannersdorf. Von 1968 bis 1980 trumpfte Karl Philipp beim GAK auf, in 270 Bundesligaspielen erzielte er 30 Tore. 1978 gehörte er sogar dem erweiterten Kader für die Fußball-WM an. Als Spieler kehrte Karl Philipp danach zum Heimatverein zurück, später setzte er seine Karriere als Trainer fort, unter anderem beim SV Neuberg.
Im 77. Lebensjahr verstarb die Sportlegende unerwartet. „Ein Großer ist von uns gegangen“, hieß es bei vielen Vereinen.
Abschied am Freitag
Am Freitag wird der Burgenländer um 10 Uhr in der Heilandskirche Graz verabschiedet, ein stilles Abschiednehmen ist bereits ab 9 Uhr möglich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.