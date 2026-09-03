Sportwelt trauert: Abschied von Fußballlegende

Seine Laufbahn begann Anfang der 1960er-Jahre beim SV Hannersdorf. Von 1968 bis 1980 trumpfte Karl Philipp beim GAK auf, in 270 Bundesligaspielen erzielte er 30 Tore. 1978 gehörte er sogar dem erweiterten Kader für die Fußball-WM an. Als Spieler kehrte Karl Philipp danach zum Heimatverein zurück, später setzte er seine Karriere als Trainer fort, unter anderem beim SV Neuberg.