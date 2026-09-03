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Karl Philipp ist tot

Sportwelt trauert: Abschied von Fußballlegende

Burgenland
03.09.2026 11:00
Einer der ganz Großer ist nicht mehr: Der GAK trauert um Karl Philipp.
Einer der ganz Großer ist nicht mehr: Der GAK trauert um Karl Philipp.(Bild: Franz Weber)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Große Trauer um Karl Philipp, der bis 1980 beim GAK spielte und später als Trainer tätig war. Er ist im 77. Lebensjahr unerwartet verstorben, am Freitag wird er zur letzten Ruhe geleitet.

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Seine Laufbahn begann Anfang der 1960er-Jahre beim SV Hannersdorf. Von 1968 bis 1980 trumpfte Karl Philipp beim GAK auf, in 270 Bundesligaspielen erzielte er 30 Tore. 1978 gehörte er sogar dem erweiterten Kader für die Fußball-WM an. Als Spieler kehrte Karl Philipp danach zum Heimatverein zurück, später setzte er seine Karriere als Trainer fort, unter anderem beim SV Neuberg.

Im 77. Lebensjahr verstarb die Sportlegende unerwartet. „Ein Großer ist von uns gegangen“, hieß es bei vielen Vereinen.

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Der GAK trägt Trauer: Karl Philipp ist verstorben
29.08.2026

Abschied am Freitag
Am Freitag wird der Burgenländer um 10 Uhr in der Heilandskirche Graz verabschiedet, ein stilles Abschiednehmen ist bereits ab 9 Uhr möglich.

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