Ohne Wasser in Sonne: Polizei nahm 160 Tiere ab

Auf dem Anwesen fanden sich Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Hähne und Küken. Laut Polizei mussten sie auf engstem Raum und ohne Wasser in der prallen Sonne stehen. Die Amtstierärztin ordnete die Abnahme der Tiere wegen Gefahr im Verzug an. Sie wurden in geeignete Unterkünfte gebracht.