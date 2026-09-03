Ohne Wasser in Sonne: Polizei nahm 160 Tiere ab

Einem 59-jährigen Mann im Bezirk Jennersdorf sind am Mittwoch rund 160 Tiere abgenommen worden. Polizei und Amtstierärztin hatten zuvor eine Kontrolle durchgeführt und dabei schwere Mängel in der Tierhaltung festgestellt.
Polizei und Bezirkshauptmannschaft wurden durch Hinweise aus der Bevölkerung auf das Grundstück eines 59-Jährigen im Bezirk Jennersdorf aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte die Amtstierärztin dann erhebliche Mängel in der Haltung der rund 160 Tiere fest.
Auf dem Anwesen fanden sich Hasen, Meerschweinchen, Hühner, Hähne und Küken. Laut Polizei mussten sie auf engstem Raum und ohne Wasser in der prallen Sonne stehen. Die Amtstierärztin ordnete die Abnahme der Tiere wegen Gefahr im Verzug an. Sie wurden in geeignete Unterkünfte gebracht.
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