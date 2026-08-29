Kammer-Boss ruft Betriebe zu „Dosko-Aufschlag“ auf

„Die konkret anfallenden Mehrkosten bei Lieferungen und Warentransporten ins Burgenland sollen als ,Dosko-Aufschlag’ transparent ausgewiesen werden“, sagt Herk. „Die Menschen müssen sehen, was und wer die Inflation antreibt. Es ist nicht einzusehen, dass Betriebe diese Zusatzbelastung schlucken oder auf alle Kundinnen und Kunden in Österreich verteilen.“ Wer neue Abgaben schaffe, müsse „Verantwortung für Preissteigerungen übernehmen.“