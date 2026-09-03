Bergsteiger (24) starb bei Solo-Tour am Hohen Göll

Laut den Angaben der Grenzpolizei Piding besuchte der Dortmunder (24) am Mittwochvormittag die Dokumentation am Obersalzberg – ein Museum über die NS-Zeit. Danach brach er gegen 11 Uhr allein in Richtung Kehlsteinhaus am Hohen Göll auf. Noch am Abend meldete er sich bei seinem Vater, dass es etwas später werden würde. Gegen 21.30 Uhr war der 24-Jähriger noch immer nicht zurück. Der Vater schlug daraufhin Alarm.