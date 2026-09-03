Meghans Mama Doria feiert traurigen 70. Geburtstag

Der 70. Geburtstag ist ein Grund, mit der ganzen Familie zu feiern. Eigentlich. Doch für Doria Ragland ist es wohl der traurigste Geburtstag seit vielen Jahren. Denn während Meghan mit Ehemann Prinz Harry und den Kindern Archie (7) und Lilibet (6) in Großbritannien noch einmal neu durchstarten, blieb ihre Mama allein in den USA zurück ...
Am Mittwoch beging Meghans Mama ihren 70er. Doch aus der Party mit ihren Liebsten wurde nichts: Denn Meghan und Harry rauschten bereits letzte Woche mit Dorias Enkelkindern ab, um sich in Großbritannien neu einzurichten. Zwischen Schulwechsel der Kids und Auspacken der Umzugskartons gibt es für die Sussexes wohl derzeit jede Menge zu tun.
Hundefutter statt Geburtstagstorte
Und das Geburtstagskind? Das wurde ausgerechnet an seinem Ehrentag von Paparazzi in Los Angeles erwischt – im T-Shirt und einer bequemen Hose mit Hundefutter unterm Arm, wie Fotos, die unter anderem die „Page Six“ veröffentlichte, zeigen. Und schaute dabei außerdem nicht wirklich glücklich drein.
Ob der – wie es wirkte – überhastete Abschied ihrer Familie Ragland zusetzt? Anzunehmen. Immerhin war Doria in den letzten Jahren nicht nur ein wichtiger Teil der Familie, sie war Meghan, Harry und den Kids auch eine große Stütze. Wenn sie von Los Angeles nach Montecito kam, um ihrer Tochter mit den Kindern zu helfen, übernachtete Doria oft im separaten Gästebereich am Anwesen der Sussexes.
Doria wollte nicht umziehen
Doch nun trennt ein ganzer Ozean Doria von ihren Liebsten. Einmal schnell zum Geburtstagsdinner vorbeischauen ist somit nicht mehr möglich. Und dennoch: Ein Umzug nach Großbritannien soll für die 70-Jährige nicht infrage gekommen sein, berichtete etwa „Hello!“.
Zu sehr liebe Ragland ihr Leben in Los Angeles, wo sie auch dank ihrer Yoga-Stunden viele Freunde habe. „Doria ist ein wichtiger Teil im Leben der Kinder, aber sie hat ihr eigenes Leben in Kalifornien“, erklärte ein Insider dem Magazin – und beteuerte: „Natürlich wird sie die Familie weiterhin regelmäßig sehen.“ Aktuell wirkt das allerdings anders.
Kein Geburtstagsgruß von Meghan
Denn noch etwas fiel auf: Während Meghan ihrer Mama im letzten Jahr auf Instagram noch überschwänglich zum Geburtstag gratulierte, herrschte heuer auf Social Media Funkstille.
Ob der Familienfrieden nach dem Umzug schief hängt oder Meghan derzeit einfach keine Zeit für Social Media hat, ist nicht bekannt. Bleibt zu hoffen, dass Meghan nicht auch noch die letzte Verbindung zu ihrer Familie in die Brüche gehen lässt ...
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