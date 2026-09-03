Berlin könnte für Kiew russische Ziele erfassen

Insbesondere deutsche Militärhilfe sei dafür verantwortlich gewesen, dass die Ukraine zuletzt militärisch erfolgreich war, hieß es aus Regierungskreisen gegenüber dem „Spiegel“. Weil der russische Machthaber Wladimir Putin an der Front keine Antwort darauf habe, setze auf Eskalation. Einerseits mit massiven Angriffen auf die ukrainische Zivilbevölkerung, andererseits mit hybriden Attacken gegen Kiews Unterstützer. Die Bundesregierung rechnet daher mit weiteren Anschlägen auf deutschem Boden.