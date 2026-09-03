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In Pinkafeld

CityTaxi wird wieder zum Polit-Zankapfel

Burgenland
03.09.2026 05:30
Ein neues Modell soll vonseiten der ÖVP geplant werden – das sorgt für Wirbel.
Ein neues Modell soll vonseiten der ÖVP geplant werden – das sorgt für Wirbel.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von Carina Fenz

Die ÖVP plant ein neues Taxi-Modell. Die SPÖ kritisiert höhere Kosten und Alterslimit. Jetzt werden längere Fahrzeiten und noch mehr Anbieter gefordert.

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Das CityTaxi sorgt in Pinkafeld erneut für politischen Zündstoff. Schon im Vorjahr waren deswegen im Gemeinderat die Fetzen geflogen, sogar mit einer Klage wurde gedroht – die „Krone“ berichtete. Jetzt will die ÖVP das bisherige Modell durch ein „60plus Taxi“ ersetzen. Die SPÖ schlägt Alarm.

Doppelt so viel für Gutschein
Statt 3,50 Euro müssten Fahrgäste künftig sieben Euro für einen Zehn-Euro-Gutschein bezahlen, regulär wäre das Angebot nur noch für Pinkafelder ab 60 Jahren vorgesehen. Jüngere könnten in begründeten Ausnahmefällen einen Antrag stellen. Dabei hat die ÖVP noch im Vorjahr einen Ausbau des CityTaxis bei gleichzeitigen Einsparungen angekündigt, kritisiert SPÖ-Vizebürgermeister Adrian Kubat.

Damals sorgten auch die Kosten für Wirbel: Mehr als 227.000 Euro hatte die Stadt innerhalb von zehn Jahren zugeschossen. Seither wurden längere Fahrtzeiten und eine Öffnung für weitere Taxiunternehmen diskutiert.

43 Prozent weniger Budget
Weil das „60plus Taxi“ beides ermöglicht und mittlerweile auch in Oberwart eingesetzt wird, sei das Modell als Alternative aufgegriffen worden, kontert ÖVP-Vizebürgermeisterin Carina Laschober-Luif. Gleichzeitig sank der finanzielle Rahmen von 17.600 Euro auf 10.000 Euro. „Mit rund 43 Prozent weniger Budget kann man nicht gleichzeitig alles ausweiten und den Eigenanteil unverändert lassen.“

SPÖ-Vize Kubat übt scharfe Kritik an den ÖVP-Plänen für das CityTaxi.
SPÖ-Vize Kubat übt scharfe Kritik an den ÖVP-Plänen für das CityTaxi.(Bild: Stadtgemeinde Pinkafeld)

Den Vorwurf einer Verdoppelung des Preises weist Laschober-Luif zurück. Bei einer rund sieben Euro teuren Fahrt in Pinkafeld und drei Euro Förderung blieben nach Rückgabe des Restbetrags vier Euro zu bezahlen.

Längere Fahrzeiten gefordert
Eine Erhöhung von 3,50 auf vier Euro habe auch die SPÖ vorgeschlagen. Dafür könnten die Gutscheine künftig ohne zeitliche Beschränkung bei teilnehmenden Taxlern im ganzen Burgenland genutzt werden. Die Altersgrenze begründet sie damit, dass heuer bis Mai 86 Prozent der Fahrten auf Personen ab 60 entfielen.

Kubat bleibt bei seiner Kritik und fordert längere Fahrtzeiten sowie zusätzliche Anbieter im bestehenden CityTaxi. „Die ÖVP wollte das bisherige CityTaxi abschaffen und durch ein Modell ersetzen, das für viele Pinkafelder teurer und zugleich weniger nutzerfreundlich wird.“

Mit der Entscheidung wurde es vorerst ohnehin nichts. Der Gemeinderat war nicht beschlussfähig, weil die Hälfte der ÖVP-Mandatare fehlte. 

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