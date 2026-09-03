CityTaxi wird wieder zum Polit-Zankapfel

Doppelt so viel für Gutschein

Statt 3,50 Euro müssten Fahrgäste künftig sieben Euro für einen Zehn-Euro-Gutschein bezahlen, regulär wäre das Angebot nur noch für Pinkafelder ab 60 Jahren vorgesehen. Jüngere könnten in begründeten Ausnahmefällen einen Antrag stellen. Dabei hat die ÖVP noch im Vorjahr einen Ausbau des CityTaxis bei gleichzeitigen Einsparungen angekündigt, kritisiert SPÖ-Vizebürgermeister Adrian Kubat.