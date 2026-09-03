Autowrack begann, in den Flammen zu schmelzen

In Flammen aufgegangen ist ein Auto in der Nacht auf Donnerstag in im niederösterreichischen Münchendorf. Nur Minuten nach der Alarmierung trafen die Löschkräfte am Einsatzort ein. Die größte Gefahr ging bei diesem Einsatz von der enormen Hitzeentwicklung aus.
Kurz vor 22.30 Uhr wurden die Münchendorfer Feuerwehrleute zum Einsatz gerufen. Im Industriegebiet brannte ein Auto lichterloh. „Zum Glück befanden sich keine Personen mehr in dem Fahrzeug, als wir eintrafen“, berichten die Einsatzkräfte. Nur acht Minuten nach der Alarmierung startete bereits der erste Löschangriff.
Rasches Eingreifen
Am meisten zu schaffen machte den Feuerwehrleuten die enorme Hitze, die von dem Brand ausging. „Metallische Fahrzeugteile begannen sogar zu schmelzen, was die Situation zusätzlich gefährlicher machte“, erklärt der Einsatzleiter. Durch das rasche Eingreifen der Löschmannschaften konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das Umliegende Gelände verhindert und brennende Autowrack innerhalb von zehn Minuten gelöscht werden.
Unfall auf Autobahn
Der Brand könnte mit einem Unfall auf der nahen A 3 bei der Abfahrt Münchendorf im Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen der Polizei dazu sind aber noch nicht abgeschlossen. Die Feuerwehr barg jedenfalls auch das Unfallwrack auf der Autobahn.
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