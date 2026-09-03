Autowrack begann, in den Flammen zu schmelzen

Rasches Eingreifen

Am meisten zu schaffen machte den Feuerwehrleuten die enorme Hitze, die von dem Brand ausging. „Metallische Fahrzeugteile begannen sogar zu schmelzen, was die Situation zusätzlich gefährlicher machte“, erklärt der Einsatzleiter. Durch das rasche Eingreifen der Löschmannschaften konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das Umliegende Gelände verhindert und brennende Autowrack innerhalb von zehn Minuten gelöscht werden.