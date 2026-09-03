Hohe Anerkennung! ORF-Star Pariasek wird geehrt

Der gebürtige Wiener wohnt bereits seit mehreren Jahren in Niederösterreich und ist dem Bundesland sehr verbunden. Die Verleihung soll Ende September im Landhaus in St. Pölten stattfinden. Neben Pariasek wird mit Vera Russwurm eine weitere Legende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem Ehrenzeichen belohnt.