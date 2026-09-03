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Hohe Anerkennung! ORF-Star Pariasek wird geehrt

Sport-Mix
03.09.2026 16:09
Rainer Pariasek bekommt das Goldene Verdienstzeichen überreicht.
Rainer Pariasek bekommt das Goldene Verdienstzeichen überreicht.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ORF-Moderator Rainer Pariasek wird eine große Ehre zuteil. Der 62-Jährige bekommt im Zuge einer feierlichen Zeremonie das große goldene Ehrenzeichen für besondere Verdienste um das Bundesland Niederösterreich von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verliehen.

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Der gebürtige Wiener wohnt bereits seit mehreren Jahren in Niederösterreich und ist dem Bundesland sehr verbunden. Die Verleihung soll Ende September im Landhaus in St. Pölten stattfinden. Neben Pariasek wird mit Vera Russwurm eine weitere Legende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mit dem Ehrenzeichen belohnt.

Pariasek wechselte 1996 in die Sportredaktion des ORF – ist seitdem omnipräsent in der österreichischen Sportberichterstattung.

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