Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Wiener Disco

Tritt ins Gesicht! Cousinen richten Frau übel zu

Gericht
03.09.2026 15:44
Im Wiener Landesgericht: Die beiden Angeklagten bekannten sich zu der Tat vor dem Prater Dome ...
Im Wiener Landesgericht: Die beiden Angeklagten bekannten sich zu der Tat vor dem Prater Dome schuldig.(Bild: Krone-Collage/HT, Zwefo, Krone KREATIV)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Nachts. Alleine. Auf offener Straße. Eine Situation, die bei vielen Frauen leider nach wie vor für Unwohlsein sorgt. Auch zwei junge Cousinen boten im vergangenen Oktober nach einer Party im Wiener Prater Dome einer jungen Slowakin ihre „Hilfe“ an. Was niemand ahnte: Wenige Monate später würden sich die drei Frauen wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht wiedersehen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gehirnerschütterung, Schädelprellung, Monokelhämatom, Nasenbeinbruch. Die Liste der Verletzungen ist lang. Der Vorwurf: schwere absichtliche Körperverletzung. Das Opfer: eine zum Tatzeitpunkt 29-jährige Slowakin. Die beiden Cousinen: angeklagt. Doch was genau war am 19. Oktober vergangenen Jahres passiert, dass eine einfache Begegnung derart eskalierte?

„Haben ihr Hilfe angeboten“
Die 29-Jährige soll laut Aussagen der beiden Angeklagten alleine vor dem Klub gestanden haben – sie sah hilflos aus. „Weil wir selbst nicht gerne vor dem Prater Dome alleine herumstehen, haben wir ihr Hilfe angeboten“, erklärt die heute 23-jährige Zweitangeklagte. Sie ist bereits einschlägig vorbestraft.

Traten in „brutaler Manier“ auf Opfer ein
Die beiden wollten die junge Slowakin zum Taxi begleiten. Laut der Slowakin sei sie jedoch gedrängt worden, mit zu einer After-Party zu kommen. Dann kippte die Stimmung. „Plötzlich meinte sie, sie brauche unsere Hilfe nicht. Wir sollen uns sozusagen verpissen“, schildert die Erstangeklagte (22). Das spätere Opfer verpasste der 22-Jährigen daraufhin plötzlich eine „Watsche“. Was folgte, war ein brutaler Angriff: Die Cousinen schlugen und traten laut Staatsanwaltschaft „in brutaler Manier“ auf die Slowakin ein.

Vor dem Wiener Nachtklub soll es im Oktober zur Auseinandersetzung zwischen den drei Frauen ...
Vor dem Wiener Nachtklub soll es im Oktober zur Auseinandersetzung zwischen den drei Frauen gekommen sein.(Bild: Zwefo)

Videoaufnahmen vor dem Nachtlokal zeigen den Angriff. Auch das Einschreiten von Passanten hielt die Erstangeklagte letztlich nicht davon ab, dem bereits am Boden liegenden Opfer noch einen wuchtigen Tritt ins Gesicht zu verpassen.

Jungen Frauen zeigen sich reumütig
Dass die beiden Angeklagten am Donnerstag im Wiener Landl reumütig sind, bekommt jeder im Saal zu spüren: Beide bekennen sich schuldig. „Ich schäme mich einfach“, sagt die Zweitangeklagte (23).

Zitat Icon

Ich war wütend, böse – auf 180. Es war alles zu viel und zu schnell auf einmal.

Die Erstangeklagte zum Schöffengericht.

Auf die Frage nach dem Warum haben beide bis heute keine richtige Antwort. „Ich war wütend, böse – auf 180. Es war alles zu viel und zu schnell auf einmal“, schildert die 22-Jährige. Für ihren Verteidiger Zaid Rauf ist klar: „Beide Frauen haben Angst, dass sie aus ihrem Leben herausgerissen werden, ins Gefängnis müssen.“ Das wolle er verhindern.

Zaid Rauf vertrat die beiden Frauen in dem Prozess.
Zaid Rauf vertrat die beiden Frauen in dem Prozess.(Bild: HT, Krone KREATIV)

Und das gelingt ihm auch. Nachdem sich die Richterin mit den beiden Schöffen zur Beratung zurückgezogen hat, fällt bereits am Vormittag das Urteil: Die beiden Österreicherinnen bekommen jeweils 24 Monate bedingt. Außerdem müssen sie dem Opfer 2600 Euro zahlen.

Straftat
absichtliche schwere Körperverletzung
Strafrahmen
1 bis 10 Jahre Haft
Urteil
24 Monate bedingt
nicht rechtskräftig

Denn die zum Tatzeitpunkt 29-Jährige leidet bis heute unter den Folgen der Verletzungen und braucht womöglich noch eine Operation.

„Beim Lesen des Aktes wollte ich schon strenger sein“, erklärt die Richterin nach der Urteilsverkündung. „Ich merke, dass es ihnen leidtut. Ich finde, es ist nicht notwendig, dass sie tatsächlich ins Gefängnis müssen.“ Gleichzeitig mahnt sie: „Das ist ihre letzte Chance.“ Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
03.09.2026 15:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
167.082 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
156.838 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
114.408 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Außenpolitik
Berlin sendete Moskau auch militärische Botschaft
2092 mal kommentiert
Das israelische System Lora wurde getestet, während Moskau in Berlin als Terror-Drahtzieher ...
Innenpolitik
„Parteifreunde“ wollen Babler und Stocker stürzen
1622 mal kommentiert
Andreas Babler ist mehr als nur angezählt. Christian Stockers Schicksal könnte mit seiner Person ...
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1394 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Mehr Gericht
Vor Wiener Disco
Tritt ins Gesicht! Cousinen richten Frau übel zu
Krone Plus Logo
Das kann teuer werden!
Schüler will eigene Wohnung: Müssen Eltern zahlen?
Treffen am Schulweg
Stalking-Prozess, weil Oma Enkerl sehen wollte
Krone Plus Logo
Wird es Präzedenzfall?
Ortschef zieht wegen Kinderbetreuung vor Gericht
Zeugin zu Jugendbande
„Unfassbar, wie die sich im Gericht aufführen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf