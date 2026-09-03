Tritt ins Gesicht! Cousinen richten Frau übel zu

Traten in „brutaler Manier“ auf Opfer ein

Die beiden wollten die junge Slowakin zum Taxi begleiten. Laut der Slowakin sei sie jedoch gedrängt worden, mit zu einer After-Party zu kommen. Dann kippte die Stimmung. „Plötzlich meinte sie, sie brauche unsere Hilfe nicht. Wir sollen uns sozusagen verpissen“, schildert die Erstangeklagte (22). Das spätere Opfer verpasste der 22-Jährigen daraufhin plötzlich eine „Watsche“. Was folgte, war ein brutaler Angriff: Die Cousinen schlugen und traten laut Staatsanwaltschaft „in brutaler Manier“ auf die Slowakin ein.