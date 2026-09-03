Nix zu lachen. Oder? – Kunst im Krankenhaus

Claudia Peichl und Doris Gebeneter können sich am besten in der Aquarell-Technik ausdrücken. Doris Gebenter betreute schon an der HAK Völkermarkt viele künstlerische Projekte und stellte ihre Arbeiten in Völkermarkt und Klagenfurt aus. Claudia Peichl war beruflich immer kreativ: an verschiedenen Theatern in Wien und Kärnten. Beide besuchten schon vor der Vereinsgründung Kunstkurse und schätzen die kreative Stimmung im Vereinslokal in der Herrengasse in Friesach.