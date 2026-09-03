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„Kunst dot komm!“

Nix zu lachen. Oder? – Kunst im Krankenhaus

Kärnten
03.09.2026 21:00
Die Damen und der Herr arbeiten konzentriert und intensiv, tauschen sich beim Kaffee aus, lernen ...
Die Damen und der Herr arbeiten konzentriert und intensiv, tauschen sich beim Kaffee aus, lernen voneinander und von Profis – und unterhalten ihr Ausstellungspublikum.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Gemeinsam kreativ sein, voneinander und von Profi-Künstlern lernen: Dafür wurde vor 15 Jahren in Friesach der Verein „Kunst-dot-komm!“ gegründet. Seit vielen Wochen arbeiten die Künstlerinnen und der Hahn im Korb für eine Humormedizin-Ausstellung.

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“Uns hat alle Heinrich Sandler zum Malen gebracht. Wir haben alle Kurse bei ihm besucht“, erinnert Doris Gebenter an die Zeit mit dem inzwischen schon verstorbenen Aquarellmaler, der in Wien und Friesach lebte und in ganz Österreich Interessierten die Technik vermittelte. 

Weil die kreativen „Kunst-dot-komm!“-Mitglieder neue Techniken ausprobieren wollten und wollen, engagieren sie immer wieder Profi-Künstler für Kurse. Unter anderem konnten sie bereits vom Kärntner Künstler Bernd Svetnik, vom Wiener Willi Oberhofer, von Gabriele Graf, Gerhard Blaschke, Susanne Axmann und Gottfried Hanak lernen.

Elisabeth Palmisano arbeitet gern mit Ton und erschafft Figurinen: „Ich schätze am Ton seine Ursprünglichkeit, seine Formbarkeit und sein Eigenleben.“ 

Claudia Peichl bei der Arbeit im Atelier, in das die Mitglieder jederzeit gehen können.
Claudia Peichl bei der Arbeit im Atelier, in das die Mitglieder jederzeit gehen können.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Konzentriert arbeiten, sich dann wieder mit den Kolleginnen austauschen: Die Stimmung im Atelier ...
Konzentriert arbeiten, sich dann wieder mit den Kolleginnen austauschen: Die Stimmung im Atelier ist großartig.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Doris Gebeneter an einer Arbeit für die Ausstellung im Spital, die am 23. Oktober eröffnet wird.
Doris Gebeneter an einer Arbeit für die Ausstellung im Spital, die am 23. Oktober eröffnet wird.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Jede Technik darf probiert werden.
Jede Technik darf probiert werden.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Das Atelier in der Herrengasse; nahe der Polizei, die im gelben Gebäude, im ehemaligen Theater, ...
Das Atelier in der Herrengasse; nahe der Polizei, die im gelben Gebäude, im ehemaligen Theater, zu finden ist.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Natürlich gestaltet der Verein auch seine Atelier-Auslage immer wieder künstlerisch.
Natürlich gestaltet der Verein auch seine Atelier-Auslage immer wieder künstlerisch.(Bild: Christina Natascha Kogler)
An der Wand des Ateliers hängen und stehen Arbeiten.
An der Wand des Ateliers hängen und stehen Arbeiten.(Bild: Christina Natascha Kogler)
Aphorismen mit Malerei.
Aphorismen mit Malerei.(Bild: Christina Natascha Kogler)

Elfriede Gergl-Konschitzky, die ursprünglich Graphikerin werden wollte, dann Lehrerin für Bildnerische Erziehung wurde, hat den Linolschnitt für sich entdeckt.

Claudia Peichl und Doris Gebeneter können sich am besten in der Aquarell-Technik ausdrücken. Doris Gebenter betreute schon an der HAK Völkermarkt viele künstlerische Projekte und stellte ihre Arbeiten in Völkermarkt und Klagenfurt aus. Claudia Peichl war beruflich immer kreativ: an verschiedenen Theatern in Wien und Kärnten. Beide besuchten schon vor der Vereinsgründung Kunstkurse und schätzen die kreative Stimmung im Vereinslokal in der Herrengasse in Friesach. 

Zitat Icon

Es ist ein schöner Weg, sich auf Lehrer, auf neue Techniken einzulassen, und dann seinen eigenen Stil zu finden.  Und das Malen hilft über vieles hinweg.

darin sind sich die Künstlerinnen und der Künstler von „Kunst-dot-komm!“ einig

Anfangs waren es sechs leidenschaftliche Künstlerinnen, nun treffen einander die 13 Damen und Johann Grießner, der seinen künstlerischen Weg mit Acrylmalerei begonnen hat, regelmäßig im „Kunst-dot-komm!“-Atelier, das jeden Mittwoch für Interessierte zum Schnuppern geöffnet ist. „Wir freuen uns über Besucher!“

Künstlerisch aktiv sein macht Spaß
Trotz all der verschiedenen Techniken und Kunst-Lehrer sowie Weiterentwicklungen der Mitglieder gibt es eine Konstante: „Es soll Spaß machen!“, betont Doris Gebeneter. Daher hatte der Verein die Idee zum Thema Humormedizin: Seit vielen Wochen wird im Atelier an Bildern gearbeitet, die Medizin, Krankheit, Gesundheit, Krankenhaus und Genesung mit Humor in Verbindung bringen. Diese Werke werden im Herbst im Deutsch Ordens Spital in Friesach ausgestellt.

Schnuppern bei „Kunst-dot-komm!“

Die Atelier-Tür steht für Besucher immer mittwochs von 14  Uhr bis 17 Uhr offen. Die Räume des VereinesKunst-dot-komm!“ befinden sich in der Herrengasse 12 in Friesach. Infos auch auf www.kunst-dot-komm.at

Die erste Ausstellung hatten die Hobbykünstler schon ein Jahr vor der Vereinsgründung. „2010 haben wir das erste Mal unsere Arbeiten ausgestellt. Daraus ist dann der Verein entstanden. Jedes Jahr gestalten wir einen Kalender. Wir haben schon viel fürs große Mittelalterfest Spectaculum gemalt, beispielsweise die Wappen, welche die Gassen zieren“, so Gebeneter.

Eine venezianische Nacht, die heilige Hemma und viele andere interessante Themen haben sich die Künstlerinnen bereits vorgenommen. Auch auf Kleinkunstmärkten waren sie schon vertreten.

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Gemeinsame Museumsbesuche gehören zum Vereinsleben, beispielsweise in Gmünd, im italienischen Illegio oder in Cormons.

Wichtig sind den Kreativen auch die Kinder: Immer wieder laden sie Mädchen und Buben zum Malen ein.

Ausstellungseröffnung im Krankenhaus
Vernissage der Ausstellung „Nix zu lachen. Oder?“ am Freitag, 23. Oktober (17 Uhr), in der Aula des Deutsch Ordens Krankenhauses Friesach. Die Werke der „Kunst-dot-komm!“-Mitglieder sind bis Ende Dezember zu sehen.

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