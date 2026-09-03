„Geister-Signalhorn“ bringt Anrainer um den Schlaf

Erst gegen 4 Uhr morgens, dann wieder um 5.30 Uhr: Seit Juni tönt das ohrenbetäubende Hupsignal frühmorgens vom Bahnhof Bruck an der Leitha in die Umgebung. Für die Anrainer ist an Schlaf nicht mehr zu denken. „Das Signal war sogar lauter als mein Wecker und hat mich aus dem Schlaf gerissen“, schildert ein Betroffener. Besonders ärgerlich: Das Schrillen des Signalhorns kann rund eine Minute lang dauern.