Tote und Verletzte nach Schüssen in Minneapolis

Schüsse in Hochhaus

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) zu dem Einsatzort gerufen. Zunächst hatte es geheißen, ein Mensch sei angeschossen worden. Vor Ort hörten die Beamten weitere Schüsse und folgten den Geräuschen bis ins oberste Stockwerk. Weitere Details wurden bislang nicht bekannt gegeben.