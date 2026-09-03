„Betet für uns“
Tote und Verletzte nach Schüssen in Minneapolis
Bei einer Schießerei in einem Hochhaus in Minneapolis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei Beamte wurden verletzt in Spitäler gebracht, zwei davon mit Schusswunden.
Einer der verletzten Polizisten hat eine Schusswunde am Bein, ein anderer wurde bereits operiert, erklärten die Ermittler. Ein dritter Beamter hat eine nicht lebensbedrohliche Verletzung davongetragen. Der Täter kam ebenfalls zu Tode – ob durch Schüsse der Beamten blieb zunächst unklar.
Minnesotas Gouverneur Tim Walz rief die Öffentlichkeit im Onlinedienst X dazu auf, „für Minnesota zu beten“. FBI-Direktor Kash Patel teilte auf der Plattform X mit (siehe unten), seine Behörde sei über das Geschehen informiert und mit Einsatzkräften vor Ort. „Wir werden alle erforderlichen Ressourcen bereitstellen, um die örtlichen Behörden zu unterstützen.“
Schüsse in Hochhaus
Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) zu dem Einsatzort gerufen. Zunächst hatte es geheißen, ein Mensch sei angeschossen worden. Vor Ort hörten die Beamten weitere Schüsse und folgten den Geräuschen bis ins oberste Stockwerk. Weitere Details wurden bislang nicht bekannt gegeben.
Der Täter soll wegen Gewaltdelikten amtsbekannt gewesen sein und unbestätigten Meldungen zufolge vor der Tat einen Räumungsbescheid erhalten haben.
Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Loring Park, unmittelbar südwestlich der Innenstadt. Minneapolis hat etwa 400.000 Einwohner.
In den USA gehört tödliche Schusswaffengewalt zum Alltag. Die Waffengesetze sind vergleichsweise lax, Pistolen und Waffen größerer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Allein in Minnesota mit seinen 5,8 Millionen Einwohnern kamen 2024 nach Behördenangaben 582 Menschen infolge von Schüssen ums Leben.
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