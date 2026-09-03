„Harry Potter“-Trailer zeigt mehr aus Hogwarts

Manche finden, dass die neue Serie den bis heute sehr präsenten Filmen bislang zu ähnlich sieht oder können sich die bekannten Figuren kaum mit einer neuen Besetzung vorstellen. Andere sehen gerade im Serienformat einen Vorteil: Für den ersten Band stehen nach Angaben der Macher rund acht Stunden zur Verfügung – deutlich mehr Zeit also für Nebenhandlungen, Figuren und das Leben in Hogwarts.