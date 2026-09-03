Warum 8000 Kinder in der Sommerschule büffeln

„Es kommen auch Kinder, die nicht einmal angemeldet worden sind. Aber einen Volksschüler kann man natürlich nicht einfach wieder alleine nach Hause schicken“, schmunzelt Julian Schreibmüller, stv. Pädagogischer Leiter bei der Bildungsdirektion OÖ und somit unter anderem auch für die Sommerschule zuständig, die heuer besonders stark nachgefragt wird – wie auch diese kleine Anekdote aufzeigt.