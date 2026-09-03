Hackschnitzel-Lkw stand mitten im Wald in Flammen

Ein Hackschnitzel-Transporter geriet bei Senftenberg, Bezirk Krems (NÖ), auf einer Forststraße mitten im Wald in Brand. Binnen kurzer Zeit stand die Fahrerkabine in Flammen. Das Feuer griff auch rasch auf die Waldvegetation über.
Eine Rauchsäule über einem Waldgebiet bei Senftenberg versetzte die Feuerwehr in höchste Alarmbereitschaft – ein Lkw stand auf einer Forststraße in Flammen. Sofort rückten Löschmannschaften zum Einsatzort aus. „Als wir eintrafen, stand die Fahrerkabine des Lastwagens bereits in Vollbrand“, berichtet ein Feuerwehrmann.
Feuer griff auf Wald über
Der Brand hatte auch schon von dem Hackschnitzel-Transporter auf den umliegenden Waldboden übergegriffen. Von mehreren Seiten wurden Löschangriffe gestartet, um eine weitere Ausbreitung des Feuers uns somit einen größeren Waldbrand zu unterbinden.
Lkw zum Glück unbeladen
Da in unmittelbarer Nähe keine Wasserentnahme möglich war, wurde ein Pendeldienst mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet. Der Brand konnte von den 70 Einsatzkräften rasch unter Kontrolle gebracht werden.
„Glücklicherweise waren sowohl der Lastwagen als auch der Anhänger zu diesem Zeitpunkt unbeladen“, heißt es. Mit der Drohne der Feuerwehr Krems wurde abschließend der Wald noch aus der Luft auf Glutnester überprüft.
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