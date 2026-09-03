Hackschnitzel-Lkw stand mitten im Wald in Flammen

Eine Rauchsäule über einem Waldgebiet bei Senftenberg versetzte die Feuerwehr in höchste Alarmbereitschaft – ein Lkw stand auf einer Forststraße in Flammen. Sofort rückten Löschmannschaften zum Einsatzort aus. „Als wir eintrafen, stand die Fahrerkabine des Lastwagens bereits in Vollbrand“, berichtet ein Feuerwehrmann.