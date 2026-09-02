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Hollywood-Eklat!

Quaid pöbelt aufs Übelste gegen Anne Hathaway

Society International
02.09.2026 09:30
Tom Cruise gab mit seiner schwangeren Kollegin Anne Hathaway die Fortsetzung des Kultfilms ...
Tom Cruise gab mit seiner schwangeren Kollegin Anne Hathaway die Fortsetzung des Kultfilms bekannt. Die Schauspielerin wurde prompt von Randy Quaid beleidigt.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/daysofthundermovie, AP/Jonathan Hayward)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Shitstorm gegen „Cousin Eddie“: Fans von Tom Cruise und Anne Hathaway gehen mit Randy Quaid hart ins Gericht. Der Hollywood-Veteran hat sich online derart in Rage geredet, dass er Hathaway übelst als „nicht sexy“ beschimpfte und beleidigte. 

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Der Grund für seinen Wutausbruch: Quaid ist bei der geplanten Fortsetzung von „Tage des Donners“ offenbar nicht wieder mit von der Partie – und macht dafür ausgerechnet die hochschwangere Hathaway zur Zielscheibe, die er als „nicht sexy“ bezeichnete, während er Tom Cruise als „Pussy – Schlappschwanz“ attackierte. 

Hathaway statt Kidman
Im Originalfilm 1990 war Nicole Kidmans Stern neben Cruise aufgegangen. Da sich die Ex-Eheleute seit der Scheidung 2001 aus dem Weg gehen, wurde Hathaway als weiblicher Co-Star engagiert.

Anne Hathaway erwartet gerade ihr drittes Kind, was sie aber nicht davon abhält, strahlend und ...
Anne Hathaway erwartet gerade ihr drittes Kind, was sie aber nicht davon abhält, strahlend und selbstbewusst, wie hier mit Cruise, Promotion für künftige Projekte zu machen.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/daysofthundermovie, Viennareport)

Zum Unmut von Quaid, der sich auf X echauffierte: „Wir brauchen Nicole zurück – sei keine Pussy Tom Cruise. Anne ist nicht sexy und ist zudem schwanger, falls du das nicht bemerkt hast!“

Trotz der Aufregung um das Posting hat Quaid es immer noch nicht offline gestellt: 

75-Jähriger legte sogar noch nach
Als er daraufhin von allen Seiten Kritik erntete, legte der 75-Jährige noch einmal richtig nach. Der als Donald Trump-Fan geltende Schauspieler schoss gegen die angebliche linksliberale politische Einstellung von Hathaway: „Sie ist links, woke und eine schreckliche Wahl für die Zuschauer von DAYS OF THUNDER NASCAR, die alle MAGA sind. Die sexy ältere Darstellerin neben Tom muss einfach Nicole sein, dann würde das Casting Sinn machen.“

Fans empört über „verbale Gülle“
Die Fans feuerten in den Kommentaren zurück und warfen Quaid unter anderem vor, dass er „die Umwelt mit mehr verbale Gülle verpestet, als sein Cousin Eddie“. Für Nicht-Eingeweihte: Es ist eine Anspielung auf Quaids wohl berühmteste Rolle als Ekel-Typ in der Kult-Komödie „Schöne Bescherung“, in der er den Inhalt seiner Wohnmobil-Toilette in der Kanalisation entsorgt.

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Erst Baby, dann Film
Cruise und Hathaway hatten auf einem Instagram Reel zusammen verkündet, dass sie die Fortsetzung von „Tag des Donners“ drehen und dieser 2028 in die Kinos kommen wird. Die 43-jährige Oscar-Gewinnerin, die mit ihrem Ehemann Adam Shulman ihr drittes Kind erwartet, ist in dem Ankündigungsvideo deutlich schwanger zu sehen. Sie erklärt darin, dass sie vorhabe, „dieses Baby zur Welt zu bringen und dann den Film zu drehen“, worauf Cruise antwortet: „Das ist eine gute Idee.“

Cruise (64) wird in der Fortsetzung erneut in seine Rolle als NASCAR-Star Cole Trickle schlüpfen. Hathaway hingegen wird eine neue Figur spielen: eine Ingenieurin und Teambesitzerin. Von Quaids Reaktion ist sicher, dass er nicht gefragt wurde, ob er seine frühere Rolle als Tim Daland erneut übernehmen möchte. Dieser war im Originalfilm der Besitzer des Rennstalls, der Trickle unter Vertrag nahm.

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