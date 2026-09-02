Quaid pöbelt aufs Übelste gegen Anne Hathaway

Erst Baby, dann Film

Cruise und Hathaway hatten auf einem Instagram Reel zusammen verkündet, dass sie die Fortsetzung von „Tag des Donners“ drehen und dieser 2028 in die Kinos kommen wird. Die 43-jährige Oscar-Gewinnerin, die mit ihrem Ehemann Adam Shulman ihr drittes Kind erwartet, ist in dem Ankündigungsvideo deutlich schwanger zu sehen. Sie erklärt darin, dass sie vorhabe, „dieses Baby zur Welt zu bringen und dann den Film zu drehen“, worauf Cruise antwortet: „Das ist eine gute Idee.“