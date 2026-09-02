Tickets für das JRE Chefs Roulette gewinnen!

Regulär kostet der Abend 178 Euro pro Person. Darin enthalten sind ein Fünf-Gänge-Menü, Aperitif, Wein- beziehungsweise Getränkebegleitung, Wasser und Kaffee. 2025 ließen sich bereits rund 1.600 Gäste auf das kulinarische Überraschungsspiel ein. Einige Restaurants waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Neben dem kulinarischen Erlebnis steht auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Im Rahmen des Chefs Roulette findet erneut eine Charity-Verlosung statt. Der gesamte Erlös kommt einem karitativen Zweck zugute. Im vergangenen Jahr konnten dabei beeindruckende 41.650 Euro gesammelt werden.