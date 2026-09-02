Tickets für das JRE Chefs Roulette gewinnen!

Wer kocht heute eigentlich für mich? Genau diese Frage macht das Chefs Roulette zu einem der außergewöhnlichsten Kulinarik-Events Österreichs. Am 7. Oktober tauschen Spitzenköchinnen und Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs ihre Küchen – und die Gäste erfahren erst nach dem zweiten Gang, wer hinter ihrem Menü steckt. Die „Krone“ verlost 1x2 Tickets für das Gourmet-Abenteuer.
Das Los entscheidet – und bis zum zweiten Gang wird nichts verraten: Am 7. Oktober 2026 geht das beliebte Chefs Roulette bereits in seine neunte Runde. In 35 JRE-Restaurants sowie einer besonderen Location in Wien übernehmen die Jeunes Restaurateurs für einen Abend fremde Küchen und sorgen dort für kulinarische Überraschungen.
Die Idee dahinter stammt von Spitzenkoch Richard Rauch. Ziel des außergewöhnlichen Abends ist es nicht nur, die Gäste zu überraschen, sondern auch den Austausch innerhalb der österreichischen Spitzengastronomie zu fördern. Die Köchinnen und Köche lernen neue Küchen, Teams, Produzenten und Regionen kennen – und bringen gleichzeitig ihre eigene Handschrift mit.
Fünf Gänge – und jede Menge Rätselraten
Für die Gäste bedeutet das vor allem eines: Genuss ohne vorher zu wissen, wer am Herd steht. Die Menüs werden so zusammengestellt, dass die Identität des Gastkochs möglichst lange geheim bleibt. Erst nach dem zweiten Gang wird das Geheimnis gelüftet.
Regulär kostet der Abend 178 Euro pro Person. Darin enthalten sind ein Fünf-Gänge-Menü, Aperitif, Wein- beziehungsweise Getränkebegleitung, Wasser und Kaffee. 2025 ließen sich bereits rund 1.600 Gäste auf das kulinarische Überraschungsspiel ein. Einige Restaurants waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Neben dem kulinarischen Erlebnis steht auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Im Rahmen des Chefs Roulette findet erneut eine Charity-Verlosung statt. Der gesamte Erlös kommt einem karitativen Zweck zugute. Im vergangenen Jahr konnten dabei beeindruckende 41.650 Euro gesammelt werden.
Jetzt Tickets gewinnen!
Die „Krone“ verlost für das Chefs Roulette am 7. Oktober 1x2 Tickets in einem von Ihnen gewählten und teilnehmenden Restaurant! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.