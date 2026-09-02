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Tickets für das JRE Chefs Roulette gewinnen!

Gewinnspiele
02.09.2026 09:27
Gesponsert
(Bild: Martin Hofmann)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Wer kocht heute eigentlich für mich? Genau diese Frage macht das Chefs Roulette zu einem der außergewöhnlichsten Kulinarik-Events Österreichs. Am 7. Oktober tauschen Spitzenköchinnen und Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs ihre Küchen – und die Gäste erfahren erst nach dem zweiten Gang, wer hinter ihrem Menü steckt. Die „Krone“ verlost 1x2 Tickets für das Gourmet-Abenteuer.

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Das Los entscheidet – und bis zum zweiten Gang wird nichts verraten: Am 7. Oktober 2026 geht das beliebte Chefs Roulette bereits in seine neunte Runde. In 35 JRE-Restaurants sowie einer besonderen Location in Wien übernehmen die Jeunes Restaurateurs für einen Abend fremde Küchen und sorgen dort für kulinarische Überraschungen.

(Bild: RENE STRASSER)

Die Idee dahinter stammt von Spitzenkoch Richard Rauch. Ziel des außergewöhnlichen Abends ist es nicht nur, die Gäste zu überraschen, sondern auch den Austausch innerhalb der österreichischen Spitzengastronomie zu fördern. Die Köchinnen und Köche lernen neue Küchen, Teams, Produzenten und Regionen kennen – und bringen gleichzeitig ihre eigene Handschrift mit.

Fünf Gänge – und jede Menge Rätselraten 
Für die Gäste bedeutet das vor allem eines: Genuss ohne vorher zu wissen, wer am Herd steht. Die Menüs werden so zusammengestellt, dass die Identität des Gastkochs möglichst lange geheim bleibt. Erst nach dem zweiten Gang wird das Geheimnis gelüftet.

(Bild: Inge Funke)

Regulär kostet der Abend 178 Euro pro Person. Darin enthalten sind ein Fünf-Gänge-Menü, Aperitif, Wein- beziehungsweise Getränkebegleitung, Wasser und Kaffee. 2025 ließen sich bereits rund 1.600 Gäste auf das kulinarische Überraschungsspiel ein. Einige Restaurants waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Neben dem kulinarischen Erlebnis steht auch der gute Zweck im Mittelpunkt. Im Rahmen des Chefs Roulette findet erneut eine Charity-Verlosung statt. Der gesamte Erlös kommt einem karitativen Zweck zugute. Im vergangenen Jahr konnten dabei beeindruckende 41.650 Euro gesammelt werden.

JRE Chefs Roulette 2026 – Das Line-up

Steiermark
  • Artis, Graz(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Der Wilde Eder, St. Kathrein am Offenegg(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Geiger Alm, Altaussee(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Geschwister Rauch & Villa Rosa, Bad Gleichenberg(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Haus Zirngast, SchladmingWebsite
  • Krainer, Langenwang(4 Gault&Millau Hauben)Website
  • Lurgbauer, St. Sebastian bei Mariazell(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Schlosskeller Südsteiermark, Leibnitz(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
Salzburg
  • Döllerer, Golling(5 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne)Website
  • Kirchenwirt Leogang seit 1326, Leogang(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Mesnerhaus, Mauterndorf(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Pfefferschiff, Hallwang(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Riederalm – Dahoam, Leogang(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Kräuterreich by Vitus Winkler, St. Veit im Pongau(4 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne)Website
Tirol
  • Gründler’s Gourmetstüberl im Kulinarikhotel Alpin, Achenkirch(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Der Unterwirt, Ebbs(3 Gault&Millau Hauben)Website
Oberösterreich
  • Bergergut, Oberafiesl(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Bootshaus, Traunkirchen(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Forthuber, Feldkirchen bei Mattighofen(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Lukas Restaurant, Schärding(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Mühltalhof – Ois, Neufelden(4 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne)Website
  • Rau – Nature-based Cuisine, Großraming(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Waldschänke, Grieskirchen(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
Kärnten
  • Hubert Wallner, Dellach(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Moritz, Grafenstein(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Stiftsschmiede, Ossiach(2 Gault&Millau Hauben)Website
Niederösterreich
  • Esslokal, Hadersdorf am Kamp(4 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Floh, Langenlebarn(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Gaumenkitzel, Kirchberg am Wechsel(3 Gault&Millau Hauben, 1 Michelin Stern)Website
  • Hueber der Wirt in Bründl, St. Georgen an der Leys(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Kolm, Arbesbach(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Landgasthaus Essl, Rossatz-Arnsdorf(3 Gault&Millau Hauben)Website
  • Landhaus Bacher, Mautern(5 Gault&Millau Hauben, 2 Michelin Sterne)Website
  • Triad, Krumbach(3 Gault&Millau Hauben)Website
Burgenland
  • Csencsits, Harmisch(3 Gault&Millau Hauben)Website
Wien
  • Miele Experience Center Wien 23Tickets

Jetzt Tickets gewinnen!
Die „Krone“ verlost für das Chefs Roulette am 7. Oktober 1x2 Tickets in einem von Ihnen gewählten und teilnehmenden Restaurant! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

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