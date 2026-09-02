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„Unglaublich selten“

Hamilton erfüllt sich speziellen Kindheitstraum

Formel 1
02.09.2026 09:54
Lewis Hamilton hat sich einen besonderen Traum erfüllt.
Lewis Hamilton hat sich einen besonderen Traum erfüllt.(Bild: Krone-Collage/AP/Darko Vojinovic, Screenshot/Instagram_lewishamilton)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lewis Hamilton ist jetzt stolzer Besitzer eines speziellen Autos, wie er auf Instagram verraten hat. „Mein ganz persönlicher F40“, schreibt der Formel-1-Pilot zu einer Reihe von Bildern, die ihn mit seinem „Traumauto“ zeigen. Es ist die Erfüllung eines großen Kindheitstraumes. 

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„Das ist mein absolutes Traumauto – und das schon, solange ich denken kann“, freut sich der Brite über seinen neuen „F40“. Der Erwerb des italienischen Supersportwagens ist für den Formel-1-Piloten die Erfüllung eines Kindheitstraumes.

Wochenlange Arbeit am Auto
Zumal ein „F40“ recht selten und deshalb schwer zu finden ist. „Als ich also dieses Exemplar entdeckte – völlig verstaubt, nachdem es über dreißig Jahre lang in einer Garage gestanden hatte -, wusste ich sofort: Den muss ich zu mir holen“, verrät Hamilton, der das Auto nach Maranello bringen ließ. 

Dort arbeiteten Mechaniker und Ingenieure von Ferrari über mehrere Wochen daran, das Auto auf Vordermann zu bringen. Mit Erfolg! „Ein riesiges Dankeschön an alle, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Damit ist für mich wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen“, zeigt sich Hamilton überglücklich. 

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