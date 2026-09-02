Hamilton erfüllt sich speziellen Kindheitstraum

Wochenlange Arbeit am Auto

Zumal ein „F40“ recht selten und deshalb schwer zu finden ist. „Als ich also dieses Exemplar entdeckte – völlig verstaubt, nachdem es über dreißig Jahre lang in einer Garage gestanden hatte -, wusste ich sofort: Den muss ich zu mir holen“, verrät Hamilton, der das Auto nach Maranello bringen ließ.