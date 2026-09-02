Olympiasieger Hambüchen lässt sich scheiden

Ehe-Aus nach nur vier Jahren! Der deutsche Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen und seine Viktoria lassen sich scheiden. Das bestätigen die beiden in der „Bunte“.
„Wir haben gemerkt, dass unsere Zukunftsvorstellungen weit voneinander abweichen“, erklärt Viktoria in dem Magazin. Deshalb sei eine Trennung für sie die vernünftigste Lösung, auch wenn diese schmerzhaft sei.
Kein gemeinsamer Weg
Ähnlich sieht es offenbar auch Hambüchen. Der Olympiasieger von 2016: „Die Zeit nach meinem Karriereende war sehr turbulent. Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich weiß, wie ich meine Zukunft gestalten werde. Und da haben Vicky und ich gemerkt, dass es auf diesem Weg gemeinsam nicht weitergehen kann.“
Viktoria ist Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin, kennengelernt haben sich die beiden 2020 beim CrossFit-Training, 2022 wurde geheiratet – doch nur vier Jahre danach steht die Scheidung an ...
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