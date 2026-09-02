Olympiasieger Hambüchen lässt sich scheiden

Kein gemeinsamer Weg

Ähnlich sieht es offenbar auch Hambüchen. Der Olympiasieger von 2016: „Die Zeit nach meinem Karriereende war sehr turbulent. Jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich weiß, wie ich meine Zukunft gestalten werde. Und da haben Vicky und ich gemerkt, dass es auf diesem Weg gemeinsam nicht weitergehen kann.“