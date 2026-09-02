Mord hinter Gittern: 17-Jähriger ist geständig

Details zur Tat schockieren

In der Einvernahme konnten neben dem Geständnis auch noch schockierende Details zur Tatnacht ans Tageslicht gefördert werden. Der 17-Jährige erklärte, dass ihm sein späteres Opfer vor der Tat gedroht habe. Daraufhin habe er den 19-Jährigen bewusstlos gewürgt und anschließend mit einer Einwegrasierklinge die Kehle durchtrennt.