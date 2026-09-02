Matthias Braunöder wechselt innerhalb Italiens

Der frühere Austria-Wien-Kicker Matthias Braunöder ist am letzten Tag der Transferperiode in Italien vom Serie-A-Klub Como 1907 zum Zweitligisten Carrarese Calcio 1908 gewechselt.
Der 24-jährige Mittelfeldspieler erhielt einen Vertrag bis Sommer 2028. Braunöder war von Como bereits in der Vorsaison in die Serie B an Bari verliehen gewesen.
In der ersten Liga kam er seit seiner Verpflichtung im Jänner 2024 und dem folgenden Aufstieg achtmal zum Einsatz.
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