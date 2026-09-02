Extreme dieses Sommers zeigen, was auf Spiel steht

Die Frage sei: „Werden wir handeln? Oder werden wir die sich abzeichnende Gefahr noch verschärfen, indem wir das Problem weiter vor uns herschieben?“ Mitautor Carl Schleußner von der Humboldt-Universität Berlin sagte: „Die Extreme dieses Sommers, bei noch nicht einmal 1,5 Grad, zeigen, was auf dem Spiel steht.“ Andersen betonte: „Wir können – und müssen – den richtigen Weg einschlagen.“ Mitautor Andy Reisinger von der Australian National University sagte, es sei eindeutig klar, was nötig ist. „Lassen wir uns diese Chance nicht auch noch entgehen.“