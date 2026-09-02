US-Soldaten entspannen in verruchter Partystadt

Es ist bereits das dritte Mal, dass die „USS Abraham Lincoln“ in Thailand Station macht. Der Flugzeugträger hatte Laem Chabang schon 2006 und 2012 angelaufen. Die Verbindung zwischen Pattaya und dem US-Militär reicht Jahrzehnte zurück: Auch während des Vietnamkriegs war Pattaya ein beliebtes Erholungsziel für US-Soldaten. Diesmal soll der Aufenthalt bis zum 6. September dauern. Anschließend wird es Berichten zufolge zurück in den Heimathafen San Diego gehen.