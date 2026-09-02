Amal Clooney zeigt in Shorts ihre tollen Beine

Bereits am Dienstagnachmittag kamen George und Amal Clooney in Venedig an. Im Taxiboot ging es dann durch die Kanäle von Venedig zum Lido, wo am Mittwochabend die 83. Filmfestspiele eröffnet werden – mit einem Glamour-Auftritt der Clooneys, denn der Hollywoodstar darf sich seinen Goldenen Löwen für sein Lebenswerk abholen.