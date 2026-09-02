Amal Clooney zeigt in Shorts ihre tollen Beine

Venedig ist wieder im Clooney-Fieber! Am Mittwoch wird George Clooney bei den Filmfestspielen am Lido mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Bei der Ankunft in der Serenissima waren alle Blicke aber nur auf seine schöne Ehefrau Amal gerichtet.
Bereits am Dienstagnachmittag kamen George und Amal Clooney in Venedig an. Im Taxiboot ging es dann durch die Kanäle von Venedig zum Lido, wo am Mittwochabend die 83. Filmfestspiele eröffnet werden – mit einem Glamour-Auftritt der Clooneys, denn der Hollywoodstar darf sich seinen Goldenen Löwen für sein Lebenswerk abholen.
Amal sorgte Look für Aufsehen
Bei der Ankunft in Venedig ging es in Sachen Outfit allerdings noch etwas legerer zu, wobei eindeutig Amal Clooney ihrem Ehemann die Show stahl.
Die Menschenrechtsanwältin trug nämlich ein Ensemble aus Top, Blazer und extra kurzen Shorts aus einem olivgrünen Satinstoff. Ein Look, der elegant und sexy zugleich war.
Dazu kombinierte Amal eine Clutch in Hellgrau sowie große Sonnenbrillen und dezente Diamant-Ohrringe. Ihre lange, dunkle Mähne glänzte im Sonnenlicht und fiel ihr in sanften Wellen über die Schultern.
Aber auch George Clooney bewies, dass er den guten Stil für sich gepachtet hat. Der Hollywoodstar trug ein dunkelblaues Poloshirt zur grauen Jeans und sah in seinem Outfit einfach lässig aus.
„Bedeutet auch, dass ich alt bin“
Das Filmfestival von Venedig sei ohne Zweifel sein Lieblingsfestival, erklärte Clooney bereits im Juli. „Ich habe so viele außergewöhnliche Momente in Venedig erlebt.“
Umso größer sei die Ehre, dass er mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet werde, so der Hollywoodstar, der zudem scherzte: „Es bedeutet wahrscheinlich auch, dass ich alt bin – aber ich nehme es hin.“
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