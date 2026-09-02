Musik zu laut: Betrunkener schoss auf Polizei

Weil sie ihn wegen seiner lauten Musik zur Rede stellten, hat Montagfrüh ein 67-Jähriger in Spielberg (Steiermark) auf Polizisten geschossen. Glücklicherweise war der Revolver des Betrunkenen nicht geladen. Cobra-Beamte nahmen den Mann in seiner Wohnung fest. Er ist in Haft.
Kurz vor 6 Uhr wurden Polizisten zu einem Wohnhaus nach Spielberg gerufen, nachdem ein Mann dort in seiner Parterrewohnung offenbar lautstark Musik abgespielt. Nachdem mehrfaches Klopfen, Läuten und Rufen an der Wohnungstür erfolglos geblieben war, begaben sich die Polizisten auf die andere Seite des Wohnhauses. Dort forderten sie den 67-Jährigen aus dem Bezirk Murtal über ein offenes Fenster auf, die Musik leiser zu drehen beziehungsweise abzustellen.
Steirer hantierte mit Waffe
Dabei bemerkten sie, dass der Mann im Wohnzimmer auf der Couch saß und mit einem Revolver hantierte. Die Polizisten riefen den 67-Jährigen daraufhin zu, die Waffe sofort wegzulegen. Doch stattdessen richtete er die Waffe in Richtung der Einsatzkräfte und betätigte den Abzug...
Wie sich herausstellte, war der Revolver nicht geladen. Die Polizisten zogen sich daraufhin zurück und sicherten das Haus mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen bis zum Eintreffen des Einsatzkommandos Cobra. Die Spezialkräfte nahmen den 67-Jährigen in der Folge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in seiner Wohnung fest. Ein nachfolgender Alkotest ergab bei dem Mann eine mittelgradige Alkoholisierung von 1,3 Promille.
Waffenverbot ausgesprochen
Bei einer Durchsuchung der Wohnung stellten Polizisten eine zweite Faustfeuerwaffe sicher, ebenfalls ein Revolver. Einen davon besaß der Mann legal, der zweite dürfte sich hingegen unrechtmäßig in seinem Besitz befunden haben. Gegen den bislang völlig unbescholtenen 67-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Bei seiner mittlerweile erfolgten Einvernahme zeigte sich der Mann reumütig geständig. Er räumte ein, die Waffe unter Alkoholeinfluss auf die Polizisten gerichtet zu haben, was ein „totaler Blödsinn“ war. Der 67-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Leoben in Haft.
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