Musik zu laut: Betrunkener schoss auf Polizei

Wie sich herausstellte, war der Revolver nicht geladen. Die Polizisten zogen sich daraufhin zurück und sicherten das Haus mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen bis zum Eintreffen des Einsatzkommandos Cobra. Die Spezialkräfte nahmen den 67-Jährigen in der Folge auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in seiner Wohnung fest. Ein nachfolgender Alkotest ergab bei dem Mann eine mittelgradige Alkoholisierung von 1,3 Promille.

Waffenverbot ausgesprochen

Bei einer Durchsuchung der Wohnung stellten Polizisten eine zweite Faustfeuerwaffe sicher, ebenfalls ein Revolver. Einen davon besaß der Mann legal, der zweite dürfte sich hingegen unrechtmäßig in seinem Besitz befunden haben. Gegen den bislang völlig unbescholtenen 67-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.