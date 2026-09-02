„Job“ im Web wurde für Tirolerin (39) zu Geldfalle

Auf den großen Geldsegen durch vermeintlich „leichte Aufgaben“ im Internet hatte sich eine Tirolerin (39) in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) gefreut. Hinter dem „Jobangebot“ steckten aber – wie so oft – dreiste Betrüger, die die 39-Jährige um ihr Erspartes brachten.
Laut Angaben der Polizei war die 39-Jährige am vergangenen Freitag auf eine Online-Werbung gestoßen, in der der große Geldsegen durch das Erledigen einfacher digitaler Aufgaben versprochen wurde. „Nach kleineren Auszahlungen wurde das Opfer zu sogenannten ,Händleraufgaben‘ aufgefordert, in die immer höhere Geldbeträge investiert werden mussten“, schildert ein Sprecher der Polizei.
Nachdem zuletzt eine weitere Zahlung in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages gefordert wurde, brach das Opfer den Kontakt ab.
Ein Sprecher der Polizei
Kontakt abgebrochen, Anzeige erstattet
Unter dem Vorwand, einen angeblich entstandenen Fehler beheben zu müssen, wurde die 39-Jährige folglich zu weiteren Zahlungen und zum Umtausch von Geld in Bitcoin überredet. Erst nachdem die Ganoven eine weitere Zahlung von mehreren tausend Euro verlangt hatten, läuteten bei der Tirolerin schließlich die Alarmglocken.
„Das Opfer brach den Kontakt am Dienstag ab und erstattete Anzeige bei der Polizei.“ Schlussendlich erlitt die Tirolerin einen finanziellen Schaden von fast 10.000 Euro.
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