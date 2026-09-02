„Job“ im Web wurde für Tirolerin (39) zu Geldfalle

Laut Angaben der Polizei war die 39-Jährige am vergangenen Freitag auf eine Online-Werbung gestoßen, in der der große Geldsegen durch das Erledigen einfacher digitaler Aufgaben versprochen wurde. „Nach kleineren Auszahlungen wurde das Opfer zu sogenannten ,Händleraufgaben‘ aufgefordert, in die immer höhere Geldbeträge investiert werden mussten“, schildert ein Sprecher der Polizei.