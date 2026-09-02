„Gute Reise, mein Schatz!“ Ski-Dame nimmt Abschied

Ski-Rennläuferin Roberta Melesi trauert um ihren langjährigen tierischen Begleiter. Wie die Italienerin in einem emotionalen Beitrag auf Instagram mitgeteilt hat, ist ihr Hund Lucky gestorben. Ein schmerzhafter Verlust für die 30-Jährige.
„Gute Reise, mein Schatz“, schreibt Melesi auf Instagram neben einer Serie von Fotos, die sie mit ihrem Hund Lucky bei verschiedensten Abenteuern zeigen. Jetzt muss sie sich von ihrem langjährigen tierischen Begleiter aber leider verabschieden.
„Es ist unbeschreiblich“
Dies tut die Italienerin mit einer emotionalen Botschaft: „Du warst mein kleiner Bruder, den ich mir immer gewünscht habe. Du warst mein bester Freund und mein Begleiter für jedes Abenteuer. Es ist unbeschreiblich, welchen Schmerz man fühlt, wenn man einen Teil seiner Familie verliert. Es waren 15 Jahre pure und bedingungslose Liebe. Du warst so gut, dass sich alle in dich verliebt haben. Die Kinder, die jeden Tag vorbeikamen, um dich zu streicheln, und deine Freunde, die dir regelmäßig Leckerlis brachten.“
Ein schmerzhafter Verlust mitten in der intensiven Phase der Vorbereitung für die anstehende neue Skisaison. Melesi möchte dabei an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen, wo sie mit dem vierten Platz im Super-G von Crans Montana ihr bisher bestes Karriereergebnis erzielte.
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