„Gute Reise, mein Schatz!“ Ski-Dame nimmt Abschied

„Es ist unbeschreiblich“

Dies tut die Italienerin mit einer emotionalen Botschaft: „Du warst mein kleiner Bruder, den ich mir immer gewünscht habe. Du warst mein bester Freund und mein Begleiter für jedes Abenteuer. Es ist unbeschreiblich, welchen Schmerz man fühlt, wenn man einen Teil seiner Familie verliert. Es waren 15 Jahre pure und bedingungslose Liebe. Du warst so gut, dass sich alle in dich verliebt haben. Die Kinder, die jeden Tag vorbeikamen, um dich zu streicheln, und deine Freunde, die dir regelmäßig Leckerlis brachten.“