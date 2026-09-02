Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionaler Insta-Post

„Gute Reise, mein Schatz!“ Ski-Dame nimmt Abschied

Ski Alpin
02.09.2026 08:41
Roberta Melesi muss sich von ihrem treuen Begleiter Lucky verabschieden.
Roberta Melesi muss sich von ihrem treuen Begleiter Lucky verabschieden.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_robertamelesi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Rennläuferin Roberta Melesi trauert um ihren langjährigen tierischen Begleiter. Wie die Italienerin in einem emotionalen Beitrag auf Instagram mitgeteilt hat, ist ihr Hund Lucky gestorben. Ein schmerzhafter Verlust für die 30-Jährige. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Gute Reise, mein Schatz“, schreibt Melesi auf Instagram neben einer Serie von Fotos, die sie mit ihrem Hund Lucky bei verschiedensten Abenteuern zeigen. Jetzt muss sie sich von ihrem langjährigen tierischen Begleiter aber leider verabschieden. 

„Es ist unbeschreiblich“
Dies tut die Italienerin mit einer emotionalen Botschaft: „Du warst mein kleiner Bruder, den ich mir immer gewünscht habe. Du warst mein bester Freund und mein Begleiter für jedes Abenteuer. Es ist unbeschreiblich, welchen Schmerz man fühlt, wenn man einen Teil seiner Familie verliert. Es waren 15 Jahre pure und bedingungslose Liebe. Du warst so gut, dass sich alle in dich verliebt haben. Die Kinder, die jeden Tag vorbeikamen, um dich zu streicheln, und deine Freunde, die dir regelmäßig Leckerlis brachten.“ 

Lesen Sie auch:
Walter Tresch ist gestorben ...
Herausragender Fahrer
Siegte in Kitz und Wengen: Ski-Legende gestorben!
01.09.2026

Ein schmerzhafter Verlust mitten in der intensiven Phase der Vorbereitung für die anstehende neue Skisaison. Melesi möchte dabei an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen, wo sie mit dem vierten Platz im Super-G von Crans Montana ihr bisher bestes Karriereergebnis erzielte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
02.09.2026 08:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Formel 1
Ralf Schumacher wird in Österreich operiert
191.254 mal gelesen
Ralf Schumacher
Oberösterreich
„Hatten nur 90 Sekunden Zeit Seile anzubringen“
142.618 mal gelesen
Markus Sturm (li.) und Manfred Führmann tauchen zu dem Wrack in 160 Meter Tiefe.
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
141.166 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
1640 mal kommentiert
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Kolumnen
Wer weiß schon, was der FPÖ zu weit geht?
1574 mal kommentiert
Mit 53 Prozent haben die Isländer sich gegen Beitrittsverhandlungen mit der EU ausgesprochen, ...
Innenpolitik
SPÖ-Jugend: Kopftuchverbot dient einem „Krieg“
1155 mal kommentiert
Rote Jugendorganisationen haben mit einem Aufruf für Irritationen gesorgt.
Mehr Ski Alpin
Emotionaler Insta-Post
„Gute Reise, mein Schatz!“ Ski-Dame nimmt Abschied
ÖSV-Star im Talk
Kathi Truppe: „Es gibt definitiv kein Zurück mehr“
Sport Tv Logo
Nach großen Erfolgen
Es rumort! Beendet ÖSV-Ass bald seine Karriere?
Herausragender Fahrer
Siegte in Kitz und Wengen: Ski-Legende gestorben!
„Kann es empfehlen“
Ski-Queen Shiffrin plötzlich im Hochzeitsfieber

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf