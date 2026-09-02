Schwer verletzter Lenker aus Wrack „geschnitten“

B-Säule entfernt

Umgehend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettung aus, auch der Notarzthubschrauber Christophorus 9 wurde alarmiert. Am Unfallort bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: Die beiden Unfallwracks waren dermaßen ineinander verkeilt, dass hydraulische Bergegeräte notwendig waren. Bei einem der Fahrzeuge musste die Feuerwehr die B-Säule herausschneiden, um den Lenker schonend befreien zu können.