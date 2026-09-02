Schwer verletzter Lenker aus Wrack „geschnitten“

Mit voller Wucht zusammengekracht sind zwei Pkw im Kreuzungsbereich einer Betriebszufahrt in Pischelsdorf, Bezirk Tulln (NÖ). Die Feuerwehr musste hydraulische Geräte einsetzen, um einen der Lenker, der schwere Verletzungen erlitten hatte, aus dem Wrack seines Wagens zu befreien. Auch weitere drei Verletzte mussten ins Spital,
Die Ursache des schweren Unfalls wird noch von der Polizei untersucht. Fest steht, dass am Dienstagnachmittag zwei Autos bei einer Betriebszufahrt in Pischelsdorf offenbar nahezu ungebremst zusammengefahren sind. Die beiden Pkw wurden von der Fahrbahn in den Graben geschleudert.
B-Säule entfernt
Umgehend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettung aus, auch der Notarzthubschrauber Christophorus 9 wurde alarmiert. Am Unfallort bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: Die beiden Unfallwracks waren dermaßen ineinander verkeilt, dass hydraulische Bergegeräte notwendig waren. Bei einem der Fahrzeuge musste die Feuerwehr die B-Säule herausschneiden, um den Lenker schonend befreien zu können.
Hubschrauber-Einsatz
Der Schwerverletzte wurde bereits während der Bergung vom Notarzt medizinisch versorgt und dann mit dem Christophorus 9 ins Krankenhaus geflogen. Auch die weiteren drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie wurden mit mehreren Rettungsfahrzeugen in die umliegenden Spitäler eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.