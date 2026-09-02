Vorfall in Kanada
Insel taucht plötzlich auf und verschwindet wieder
Eine große, bewaldete Insel ist plötzlich auf einem Stausee in Kanada aufgetaucht – um Wochen später einfach wieder zu verschwinden. Ein Experte hat eine Erklärung, wie es zu diesem mysteriösen Phänomen gekommen sein könnte.
Die mysteriöse Insel war plötzlich im Williston Reservoir in British Columbia zu sehen. Der 140 Meter lange und 70 Meter breite Koloss befand sich nur rund 100 Kilometer vom Staudamm entfernt. Nachdem Aufnahmen der Insel in sozialen Medien verbreitet wurden, begann der Energieversorger B.C. Hydro zu ermitteln.
Satellitenbilder bestätigten Existenz der Insel
Zunächst fragte man sich, ob die Bilder überhaupt echt sind: Dazu fragte man sogar die KI. Doch auch auf Satellitenbildern vom 21. Juli war die Landmasse ebenfalls zu sehen. Die Echtheit der Fotos war damit bestätigt.
Fotos und Videos der Insel verbreiteten sich unter anderem auf Facebook:
Doch am 5. August war die Insel wieder von Satellitenbildern nicht mehr zu sehen. „Wir haben aktuellere Momentaufnahmen gemacht und können das Objekt nicht mehr sehen. Es ist also verschwunden“, erklärte Bob Gammer, Sprecher des Energiekonzerns, gegenüber dem Sender CBC.
„Das heißt nicht, dass es auf den Grund des Stausees gesunken ist. Es könnte sich in einen geschützteren Bereich entlang des Ufers zurückgezogen haben“, so Gammer.
Bewaldete Insel riss sich wohl vom Ufer los
Laut Gammer entstand die Insel wahrscheinlich über viele Jahre hinweg irgendwo an der Küste, wo sich Treibholz ansammelte, sodass Pflanzen und Bäume in dem sich zersetzenden Material Wurzeln schlagen konnten. Als der Wasserspiegel im Stausee stieg, könnte sie sich losgerissen haben und vom Wind auf den See getrieben sein.
„Unser Stausee ist seit 14 Jahren nicht mehr voll“, so Gammer. „Wir können die Ursache dieser schwimmenden Insel nicht genau bestimmen, aber das ist eine Erklärung, die plausibel erscheint.“
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