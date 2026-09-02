Insel taucht plötzlich auf und verschwindet wieder

Bewaldete Insel riss sich wohl vom Ufer los

Laut Gammer entstand die Insel wahrscheinlich über viele Jahre hinweg irgendwo an der Küste, wo sich Treibholz ansammelte, sodass Pflanzen und Bäume in dem sich zersetzenden Material Wurzeln schlagen konnten. Als der Wasserspiegel im Stausee stieg, könnte sie sich losgerissen haben und vom Wind auf den See getrieben sein.