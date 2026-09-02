Nach Hack: Berlin bestätigt Millionenforderung

Bereits bekannte, hochprofessionelle Gruppierung

Nach Wissen des Senats handle es sich um eine hochprofessionelle Gruppierung, die mit diversen Cyberattacken auf Ziele in Nord- und Südeuropa, Deutschland und den USA in den vergangenen Jahren in Verbindung gebracht werde. „Erkenntnisse über Verbindungen nach Russland oder gar dem russischen Staat liegen nicht vor, können aber auch nicht ausgeschlossen werden.“