Ferien-Aus: Auf diesen Straßen drohen Staus

Das letzte Ferienwochenende steht vor der Tür und damit wird es auf Österreichs Straßen noch einmal richtig voll. Während viele Urlauber zurück nach Wien, Niederösterreich und ins Burgenland fahren, zieht es Späturlauber noch Richtung Adria und Gardasee. Vor allem Samstag und Sonntag warnt der ÖAMTC vor langen Staus auf den wichtigsten Reiserouten.